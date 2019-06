Dansk Le Mans-drama: Marco har forladt hospitalet

Så er det godt nyt om den forulykkede Marco Sørensen.

Det er en anden danske Aston Martin-kører, Nicki Thiim, som har talt med sin ven og makker, der efter at have ramt muren i Indianapolis svinget med tæt på 300 km i timen, måtte overnatte på Le Mans' eget hospital på banens inderkreds.

Han blev rutinemæssigt kørt væk fra den smadrede Aston Martin nr. 95 i ambulance og derefter indlagt til observation for hjernerystelse.

Det var ikke anledning til genopfriskning af de forfærdelige minder fra Allan Simonsens dødsulykke i 2013, fordi Marco Sørensen selv humpede over i ambulancen.

Udover at blive observeret natten over blev nordjyden syet i anklen.

- Marco har det godt og har forladt hospitalet, og han befinder sig 'et sted nede i byen', fortæller Nicki Thiim.

- Han har slået hovedet, lige som han blev syet.

- Mere er det vist ikke at fortælle, siger Nicki Thiim, inden han hastede af sted til et møde i Aston Martin-lejren.

Nicki Thiim på vej væk efter at have byttet med Marco Sørensen inden ulykken (Foto: Jan Sommer)

Her har diverse medarbejdere haft travlt med at analysere på nattens ulykke, og man er efter sigende nået frem til, at der var tale om en bremsefejl.

Om ulykken skyldes en fejl fra Marco Sørensen eller en lækage på bremsesystemet, har man indtil videre ingen svar på.

Der gik i nat ellers rygter om, at danskeren var blevet snittet af en LMP2-bil som forklaring på, at Marco Sørensen 'slingrede' inden sammenstødet med muren.

En påstand som man ikke har fundet bevis for på TV-optagelserne fra nattens hændelse.

Ulykken er ren nedtur for Marco Sørensen, som ellers indledte med at overraske alt og alle i årets 24 timers løb med at køre Aston Martin på pole position.

Sidste år forulykkede nordjyde næsten på samme sted.

Det skete undervejs til Indianapolis under den officielle test, og det betød blandt andet overarbejde til Aston Martin med at få genopbygget bilen og få gjort bilen klar til sidste års løb.

