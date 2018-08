Dansk motorløb udsat for grov sabotage: - Vi er ude over drengestreger

DTC-bilerne er blevet udsat for sabotage ved Copenhagen Historic Grand Prix, og det er så specifikt, at der formentlig ikke kun kan være tale om drengestreger, lyder det fra en af arrangørerne

Der bliver i denne weekend kørt Copenhagen Historic Grand Prix på Bellahøj Park, men det er aktivitet uden for banen, der er løbet med en stor del af opmærksomheden. Bilerne i DTC-klassen er nemlig natten til søndag blevet udsat for hærvæk, og det tyder ikke på, at det er helt tilfældigt.

- Det er helt isoleret kun sket i det område, hvor DTC står. De står sammen i den samme teltlejr, og jeg har naturligvis ikke en dybere forklaring, end at DTC har konstateret og meddelt, at der er udvalgte teams og biler hos dem, der er udsat for noget uregelmæssigt, der kræver en lidt dybere indsigt i biler til, at det bare se tilfældigt ud, siger Thomas Wulff, der er en af arrangørerne bag Copenhagen Historic Grand Prix.

- Det er nogen, der ved, hvad de har lavet?

- Ja. Meget specifikt. Det er, hvad DTC har meddelt os. Det, vi har meddelt dem er, at vi har intet andet på området, der over natten er rapporteret som uregelmæssigt. Baneforhold, sikkerhedsmæssige forhold, alle de andre lejre og biler, alle de mange udstillere, alle de mange lastbiler, alt der er inden for området, der er der ingen andre, der på nuværende tidspunkt har meldt ind, at der er noget hos dem, der ikke er, som det skal være.

- Så det er noget meget målrettet hærværk på lige netop DTC-lejren?

- Det vil jeg lade andre konkludere.

- Men det ser i hvert fald sådan ud?

- Der ser i hvert fald sådan ud. Vi har leveret alt, hvad vi kan, vi har ekstra overvågning sat op inde på området, 15 hundepatruljer på området over hele natten, og der er ingen af dem, der har hørt eller set noget. Vi har leveret alt vores fotomateriale til DTC-organisationen, som de så kan se igennem. Jeg har ikke hørt tilbage fra dem, hvorvidt de har haft tid til det, eller om de rent faktisk har fundet noget.

Ronnie Bremer var en af de kørere, der fik pillet ved sin bil. Arkivfoto: Jan Sommer

- Det lyder jo som nogle meget målrettede typer, der har gjort det her?

- Ja, det virker meget sådan. Det er naturligvis noget, vi tager meget stor afstand fra, uanset hvem det rammer, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe DTC med at finde ud af, hvem der måske har villet dem ondt, men vi virker til at være ude over niveauet, der hedder drengestreger. Det er så specifikt, og som jeg har ladet mig forklare fra nogle, der har teknisk forståelse på det niveau, så skal man vide noget om det, for at kunne gøre det, de har gjort.

- Der bliver jo kørt med høj hastighed, det er vel pissefarligt at pille ved sådan nogle biler?

- Ja. Og fuldstændig uforståeligt at man gør det.

TV 2 Sport har talt med flere af kørerne, der bestemt heller ikke er begejstrede for situation.

- Sikkerhedsmæssigt er det ikke særlig fedt, for det kan jo være noget med bremserne på et tidspunkt. Man skal altid lige kigge tingene en ekstra gang i gennem, fordi der er folk, der har lidt lange fingre, siger Ronnie Bremer til TV 2 Sport.

- På vores bil er der blevet pillet ved noget tændingsanordning, ligesom man ser på de amerikanske film. Og så er der noget støddæmperværk, de har været inde at pille ved, siger Mikkel C. Johansen ligeledes til TV 2 Sport.