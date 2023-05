Dansk motorsportshistorie: Lundgaard scorer pole i USA

Starten på Christian Lundgaards anden sæson i Indycar er ikke gået helt som planlagt. Hans team Rahal Letterman Lanigan Racing har ikke været så stærke som ventet.

Men der var antydning af bedring for to uger i Alabama, hvor den 21-årige østjyde blev sekser langt foran sine to teamkammerater.

Noget klikkede for hele RLL Racing fredag på Indianapolis Motor Speedway Road Course.

Christian Lundgaard var hurtigst af de 27 kørere og starter på pole til lørdagens Indycar. Det har ingen andre danskere præsteret i, hvad der regnes som verdens næstbedste racingserie - kun overgået af Formel 1.

Teamkammeraterne Jack Harvey og Graham Rahal var for en gangs skyld også godt med under tidtagning. Briten blev firer og teamejerens søn otter.

- Pole-position. Jeg er fandens stolt af dig, sagde danskerens ingeniør over radioen.

- Hvilken dag at være i Amerika, svarede østjyden.

Racerbane-udgaven af Indianapolis Motor Speedway har der været kørt Formel 1 på, og den passer ofte godt til europæiske køreres stil. Foto: Joe Skibinski/Penske Entertainment

Indianapolis Motor Speedway Road Course har altid passet Christian Lundgaard godt. Det var her, at han overraskede alt og alle i sin debut for RLL Racing i 2021 med en fjerdeplads i tidtagningen, og det var her, at han sidste år scorede en andenplads; hans første og teamets eneste podie i sidste sæson.

Under begge træninger var Lundgaard næsthurtigst, så han troede på chancen for at levere noget stort.

- Nu har vi et skud. Jeg skal bare blive i den position resten af løbet, sagde Lundgaard efterfølgende til NBC.

Danskerens overlæbe prydes af et lille moustache. Han svor før sæsonstart først at barbere det af, når han havde vundet sit første Indycar-løb.

Lørdag har han chancen!

Svenske Felix Rosenqvist havde kurs mod en hurtigere tid, men lavede en lille fejl og manglede tre tusindedele af et sekund over målstregen.

Children's of Alabama Indy Grand Prix køres kl. 21.30 dansk tid lørdag aften og vises på Viaplay.

