Dansk racerhåb får Indycar-debut

En invitation efter grandprixet på Silverstone i juli til en hemmelig test i USA med Rahal Letterman Lanigan Racing udmønter sig nu til debut i Indycar for 20-årige Christian Lundgaard.

Alpine F1-teams danske akademikører imponerede under testen og får chancen lørdag på gadeudgaven af Indianapolis International Speedway til ‘Big Machine Spiked Coolers Grand Prix’.

Mere amerikansk kan det vist ikke blive ...

Han overtager bil nummer 45 - teamets tredje bil - som hidtil i denne sæson i udvalgte løb har tilhørt den tidligere Haas-testkører Santino Ferrucci.

Debuten sker med opbakning fra både akademi og Alpine-teamledelsen.

- Vi er spændt på at se, hvordan Christian udnytter denne mulighed. Christian forbliver en vigtig del af Alpines akademi, og han har vist et kæmpe potentiale gennem sin juniorkarriere. Nu to sæsoner inde i Formel 2 evaluerer vi muligheder for det næste stadie, men lige nu fokuserer vi på øjeblikket, siger Alpines sportslige chef, Davide Brivio.

Christian Lundgaard skal i weekenden overtage bil nummer 45. Foto: Michael Conroy/Ritzau Scanpix

Som det var tilfældet for Kevin Magnussen, da han i juni debuterede i Indycar som vikar hos Arrow McLaren, er der umiddelbart tale om en engangsfornøjelse for Christian Lundgaard. Stortalentets forsøg på at vinde F2-mesterskabet er gået alt andet end efter planen, men kun halvdelen af sæsonen er afviklet, og serien har fortsat danskerens fulde fokus.

På sigt er Rahal-teamet på udkig efter en afløser til sin aldrende japaner, den 44-årige tidligere Formel 1-kører og Indianapolis 500-vinder Takuma Sato, og ifølge Ekstra Bladets oplysninger viser de interesse for at tilknytte danskeren.

- Vi var meget tilfredse med, hvad Christian gjorde til vores test på Barber Motorsports Park, og vi ser frem til at se ham på Indianapolis Motor Speedway, siger Bobby Rahal, medejer af Rahal Letterman Lanigan Racing.

Christian Lundgaard var for nyligt i USA for at teste en Indycar for første gang. Foto: Alpine F1

Uden den store forberedelse venter der lidt af en opgave for danskeren, når han skifter europæiske formel-klasser og Pirelli-dæk ud med Indycar og gummi fra Firestone.

- Gadebanen (i Indianapolis) minder meget om europæiske baner, da den var designet til Formel 1 og grandprix-løb, så det er et mindre problem end på mere traditionelle Indycar-baner. Med tanke på den manglende testtid og træning har vi ikke de store forventninger ud over at gøre et hæderligt stykke arbejde og tage den derfra, siger teamejeren, som har en lang karriere i Indycar og to Formel 1-grandprixer på sit cv.

Kredsen omkring Christian Lundgaard inklusive Alpine F1 Team-ledelsen holder ind til videre alle muligheder åbne, og der er ingen planer om at træffe fremtidsbeslutninger på denne side af F2-løbene på Monza og i Sochi, som begge afvikles i september.

Som tidligere beskrevet af Ekstra Bladet ønsker Alpine-teamet at skrive en længere kontrakt med Lundgaard, der har udviklet sig til at være en vigtig simulator-kører for dem, efter han først på året flyttede til Storbritannien.

Det harmonerer ikke umiddelbart med en hverdag i USA.

Christian Lundgaard har været en del af Alpines akademi, siden Renault skabte det i 2017, og teamet er opsatte på at beholde tilknytningen til Enstone. Foto: Jonas Olufson

Intet bliver afvist på forhånd, så 2022 kan for Christian Lundgaards vedkommende både ende med endnu en sæson i F2, Indycar, Formel E, sportsvogne eller noget helt femte ...

Lige nu glæder han sig bare til at køre noget ræs.

- Jeg har været så heldig at have kørt nogle fantastiske racerbiler ind til videre i min karriere, og jeg ser frem til at tilføje Indycar til den liste, siger Christian Lundgaard.

- Meget arbejde er gjort for at få det her til at ske og forberede mig bedst muligt. Jeg føler mig klar til udfordringen. Faktisk har jeg set samtlige Indycar-løb i år, så at få muligheden for at være med på gridden er fantastisk, siger danskeren.

Alpine satser på Esteban Ocon og Fernando Alonso til næste års sæson, så det franske team har ingen oplagte steder i Formel 1, hvor de kan placere bare en enkelt kører fra sit store kuld af talenter.

‘Big Machine Spiked Coolers Grand Prix’ køres lørdag fra klokken 18.30 dansk tid, mens kvalifikationen afvikles natten til lørdag kl. 01.