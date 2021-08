Dansk racerhåb tog USA med storm

Christian Lundgaard er kommet på alles læber i Indycar efter en imponerende debut under svære betingelser

Lundgaard, som det udtales i østjyske Hedensted, ligger ikke let på tungen for amerikanere med kendskab til kun et enkelt sprog.

Men de har fået rig mulighed for at øve sig denne weekend, hvor den 20-årige Christian Lundgaard var på alles læber til sin Indycar-debut i Big Machine Spiked Coolers Grand Prix i Indianapolis.

Ganske enkelt tog Alpines danske akademi-kører USA med storm.

Facit blev en fantom-kvalifikation med en fjerdeplads under tre hundrededele fra pole-position og en 12. plads ude af 28 i selve løbet med teamkammeraterne Graham Rahal som syver og Takuma Sato som tier.

Lundgaard oplevede at føre undervejs, sluttede som næstebedste rookie og satte en herlig overhaling ind på den seksdobbelte mester Scott Dixon med ti omgange igen.

Will Power vandt det forholdsvist udramatiske grandprix foran Romain Grosjean.

På forhånd var opgaven monumental for den yngste kører i feltet.

En vellykket testdag på Barber Motorsports udløste denne chance for Rahal Letterman Lanigan Racing.

Christian Lundgaard blev kastet ud i den dybe ende uden endda at have gået trackwalk på racerbane-versionen af den normale oval Indianapolis Motor Speedway.

Eneste kendskab var via iRacing på computeren.

Christian Lundgaard gjorde sig fornemt bemærket under sin debut i Indycar. Foto: RLL Racing

Indycar er et andet og anderledes bæst, end hvad Lundgaard kender fra Europa og sin normale hverdag i F2.

Firestone-dækkene er ganske vist nemmere at have med at gøre end de drilske Pirelli, men de er anderledes, og alt andet er nyt.

Debuten bød på den første rullende start i karrieren og helt anderledes strategier. Ikke mindst fordi man i Indycar stadig tanker undervejs, hvilket er et element, Lundgaard aldrig har prøvet før.

På forhånd var han selv mest spændt på, hvordan han ville tackle at skulle køre 85 omgange og rundt regnet den dobbelte distance af, hvad han kender fra Formel 2.

Situationen blev ikke mindre krævende af, at danskeren ligesom resten af teamet kæmpede med maveproblemer, som opstod efter kvalifikationen.

To timer i en racerbil med sygdom i systemet er lang tid ...

Når Rahal Letterman Lanigan overhovedet gav danskeren chancen, er det fordi, de overvejer at give ham chancen på fuld tid til næste sæson.

De tanker har man fuld forståelse for USA efter den imponerende kvalifikation; i øvrigt den bedste af en dansker på højeste niveau i amerikanske formel-biler.

Amerikanske kommentatorer fandt de helt store superlativer frem, da Lundgaard blandede sig i den ekstremt tætte tidtagning, hvor sølle 0,05 sekunder adskilte de fem forreste. Danskeren var under tre hundrededele fra at score pole-position i sit allerførste løb …

I løbet faldt Lundgaard bagud fra fjerde- til 12. pladsen ud af de 28 biler, men alt taget i betragtning var weekenden mere end godkendt. Foto: Sean Gardner/Ritzau Scanpix

Mexicaneren Pato O’Ward har selv erfaring fra seks måneder i Red Bulls talentprogram og et enkelt F2-løb. Han var en blandt mange med lovprisninger.

- Jeg synes, det er fantastisk. Det er virkelig cool at se ham deroppe, sagde han.

- Han er en god kører. Jeg tror ikke, at nogen vil være uenige med mig i det. Han er stærk, han har masser af erfaring fra Europa med Formel 2 og Formel 3 og andre kategorier.

- Fra min erfaring fra F2 kan jeg garantere, at han kan lide den her Indycar, siger O’Ward.

Mexicaneren startede på pole, men sluttede femmer. Ligesom Lundgaard kørte han et meget langt første stint, hvilket ikke var en vindende strategi. De tabte begge en del placeringer efter første pitstoprunde.