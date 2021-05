Dansk racerhåb topper i USA

'Verdens største motorløb' kaldes Indianapolis 500 med vanlig amerikansk beskedenhed og fornemmelse for, hvad der foregår uden for de 50 forenede stater.

Søndag aften scorede den 46-årige brasilianer Hélio Castroneves sin fjerde sejr i det ikoniske løb foran blandt andre Kevin Magnussens teamkammerat fra Chip Ganassi Racing Scott Dixon. Romain Grosjeans vikar, når køres på ovalbaner, Pietro Fittipaldi blev nummer 25 af de 33 biler.

Den amerikanske del af motorsportens Triple Crown er ikke bare en drøm for Kevin Magnussen, men også 20-årige Christian Rasmussen fra Dragør.

Hvor Christian Lundgaard og Frederik Vesti satser på europæiske formel-kategorier, som peger mod Formel 1, har amagerkaneren fra start gået efter at nå den amerikanske pendant, Indycar.

Ti minutters kørsel fra Indianapolis Motor Speedway på Lucas Oil Raceway tog Christian Rasmussen i weekenden endnu et skridt mod sin amerikanske drøm.

Med sæsonens fjerde sejr i Indy Pro 2000 overtager danskeren førstepladsen i mesterskabet, som er det næstsidste trin på rangstien mod Indycar.

- Det var et fremragende løb, og det er en fantastisk følelse, der bliver endnu bedre af, at jeg nu fører i den samlede stilling, siger Christian Rasmussen, som kører for Jay Howard Driver Development.

140.000 mennesker blev lukket ind til årets Indianapolis 500, hvilket er cirka halv kapacitet. Foto: Jeff Dean/Ritzau Scanpix

Løbet var seriens eneste på de frygtede amerikanske ovalbaner. Danskeren kvalificerede sig som treer og avancerede til førstepladsen med 12 resterende omgange af løbets 90.

Han vandt her også sidste år på vejen mod at blive den første danske vinder af en formel-klasse i USA (USF2000).

På nuværende tidspunkt er der afviklet otte af sæsonens 18 løb.

Udover ære og opmærksomhed følger der også en kontant præmie med førstepladsen. Den udløser en test i Indy Light samt 600.000 amerikanske dollar øremærket til brug i serien lige under Indycar.

