Dansk stortalent imponerer under F1-grandprix

HOCKENHEIM (Ekstra Bladet): Før sin anden sæson i den stærke tyske F4-serie var Frederik Vesti blandt forhåndsfavoritterne, men godt halvvejs inde er tyskeren Lirim Zendeli stukket af i front.

Men den 16-årige jyde fra Filskov tæt ved Billund valgte den helt rigtige scene at levere sit bedste løb i år.

F4 var supportklasse til weekendens Formel 1-grandprix på Hockenheim, og her gav Vesti på motorsportens fineste scene prøver sit talent med sin første pole-position og sejr i år.

- Det har været en svær sæson, hvor jeg nok har lagt lidt for meget pres på mig selv, siger Vesti til Ekstra Bladet.

Fordi mesterskabet er uden for realistisk rækkevidde bliver forsigtigheden kastet over bord, og den unge dansker er villige til gamble mere for at score sejre og pole-positions i de resterende to afdelinger.

Løb to tegnede til en podieplacering, lige indtil han blev påkørt af Ralf Schumachers søn David. Det kostede en punktering og dermed løbet.

Frederik Vesti indtager fjerdepladsen i mesterskabet og kan med en overbevisende resultater i de sidste fire løb avancere en plads eller to.

I Tyskland var der også grund til at kippe med Dannebrog for Porsche Cup-køreren Mikkel O. Pedersen. Han udnyttede våde betingelser til på imponerende vis at kvalificere sig som toer og mistede så fire placeringer i selve løbet i lidt af et herreræs.

Danmarks andet store F1-håb var også i action denne weekend. På Red Bull Ring i Østrig scorede Christian Lundgaard en femte- og en tredjeplads i de to Formel Renault Eurocup 2.0-løb.

Marginalerne var imod Renault-talentet, som missede pole-position i det ene race med sølle tre tusindedele af et sekund.

Til gengæld var han hverken uheldig med, at første løb på grund af regn blev afbrudt før tid, så der kun blev uddelt halve point samt de nærmeste rivalers resultater.

Lundgaard beholdt sin andenplads i mesterskabet, halede ind på førstepladsen og er fortsat bedste rookie.

