Dansk stortalent stormer mod Formel 1

Christian Lundgaard skal ikke overraskende bruge 2020 på at køre Formel 2, der er et springbræt til Formel 1

BRØNDBY (Ekstra Bladet): Der er fart på 18-årige Christian Lundgaard.

Siden han i 2016 steg ud af gokarten, har han ikke set sig tilbage. Han har været turen igennem Formel 4 i 2017, Formel Renault i 2018 og Formel 3 sidste år. Og i år tager han så et skridt mere, når han skal køre Formel 2.

Det fortalte han tirsdag på et pressemøde i Idrættens Hus i Brøndby.

- Jeg skal køre F2 i Art-GP, og jeg glæder mig, sagde Christian Lundgaard.

Han fik sidste år lov til at snuse til klassen i sæsonafslutningen på Yas Marina-banen i Abu Dhabi.

- Jeg havde løbet til at prøve af, om det var noget, og det var det. Selve grandprixet gik ikke så godt, men de test, vi foretog bagefter, var gode, så vi besluttede, at jeg skulle tage skridtet.





Christian Lundgaard i Abu Dhabi. Foto: Jan Sommer

Som en del af Renaults Sports Akademi ligner han et godt bud på den Formel 1-kører, Renault fra 2021 har garanteret kommer fra deres eget akademi. Det er der blot et enkelt år til, men unge Lundgaard er vant til ikke at være for længe i samme klasse.

- For fire år siden kørte jeg stadig gokart, og nu skal jeg køre klassen under F1. Det er vildt at tænke på, siger den danske teenager.

Han vil dog ikke tage til Formel 2 og lade sig imponere. Der var i hvert fald ingen rysten på hånden, da han fik spørgsmålet om, hvornår han slår til i Formel 2.

- Det gør jeg fra første afdeling.

Christian Lundgaard kommer for første gang ned i sin nye racer 1. marts, når der i tre dage skal testes i Bahrain, der også huser det første grandprix i weekenden 20.-22. marts.

Se også: Dansker tættere på Formel 1: Snupper eftertragtet sæde

Se også: Årets 100 største: Mirakelmageren mod Schweiz

Forfremmet: Dansk F1-håb i duel med Schumacher