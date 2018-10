Dansk stortalent vil kopiere Schumacher

I næste sæson vil det vestjyske racertalent Nicolai Kjærgaard køre i Europa.

Det er også det eneste, som er besluttet.

European Championship Formula 3, som Mick Schumacher netop har vundet, kunne være vejen frem.

Det er i hvert fald stedet, hvor det sner.

Selv om det ikke lykkedes for den 18-årige esbjergenser at gøre som Jan Magnussen for 24 år siden og blive britisk Formel 3-mester, behøver Nicolai Kjærgaard bare at kigge på en anden Magnussen.

Så kan han fortsætte med at drømme om en dag at køre Formel 1.

For syv år siden sluttede den danske Haas-kører, Kevin Magnussen også en samlet andenplads i det samme mesterskab, og det var den samme placering, som den nye Sauber-kører, Antonio Giovinazzi, Italien, nogle år senere kørte i hus.

Selv om det britiske formel 3 mesterskab lige som pundet er faldet i kurs, har serien fortsat stor bevågenhed, fordi størstedelen af de store teams i motorsporten har hjemsted i Storbritannien og altid har en mand eller to ude for at spotte et talent, der enten kan vinde eller bare overhale.

Så kan lykken hurtigt være gjort, som det er tilfældet med den kommende McLaren-kører Lando Norris, som sluttede langt tilbage i det samlede resultat, da han kørte med i serien.

Inden finaleweekenden på Silverstone havde Nicolai Kjærgaard en realistisk chance for at overhale den førende svensker Linus Lundqvist, men det hele endte med at gå op i hat og briller.

I det første af de tre heats udgik den unge Esbjerg-kører allerede efter få meter, mens det næste heat blev afbrudt på anden omgang på grund kraftigt regn.

Et uvejr som betød, at der ikke blev kørt et tredje heat.

Udover en samlet andenplads kan Nicolai Kjærgaard se tilbage på en sæson med fem sejre, så han fik gjort opmærksom på sit store talent i klassen, som i år har haft lidt anderledes bevågenhed.

'Miraklet', Bill Monger, der for et år siden mistede begge ben, har kørt med i klassen i øvrigt i det samme team som Nicolai Kjærgaard.

