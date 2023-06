Dansk superstjerne i svøb

Man får ikke øje på det, med mindre man ved, hvad man skal kigge efter. Men det gør de store Indycar-teams.

Lidt i det skjulte er 21-årige Christian Lundgaard ved at vise sit potentiale til at blive den næste superstjerne i den amerikanske pendant til Formel 1.

Når hans nuværende aftale med Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL) udløber efter 2024-sæsonen, vil både de og topholdene vifte med en større kontrakt, hvis den tidligere Renault-junior fortsætter sin nuværende udvikling.

Topkørerne i serien tjener 40-50 millioner kroner om året plus personlige aftaler, så også her er Indycar et meget værdigt alternativ til Formel 1.

RLL Racing er som team i kæmpe krise, hvilket blev understreget under årets ultimative højdepunkt, Indianapolis 500.

Ovalbanerne har været en katastrofe for RLL de seneste år. Foto: Paul Hurley/Penske Entertainment

I 2020 vandt RLL det ikoniske løb. Tre år senere var Graham Rahal ikke hurtig nok til at kvalificere sig blandt de 33 startende.

Teamet kørte samme tider som i 2020. De hurtigste tre-fire miles i timen hurtigere.

Hvis man ikke udvikler sig i racing, går man bagud.

Kører 125 procent

Men i sin anden sæson efter farvellet til Europa og Formel 1-drømmen bliver Christian Lundgaard personligt ved med at stråle over sine erfarne teamkammerater Graham Rahal og Jack Harvey.

Danskeren slår dem igen og igen.

Sidste år sikrede Lundgaard teamets eneste podie. I år dets foreløbigt eneste pole-position (og første siden 2020).

USA har taget Christian Lundgaard til sig. Foto: Amber Pietz/Penske Entertainment

Tag løbet på Road America sidste weekend. Danskeren havde håbet på mere, men kvalificerede sig syver en tiendedel fra ‘Firestone Fast Sit’. Teamkammeraterne var over et halvt sekund væk som 14 og 24.

I løbet blev danskeren syver, Rahal 11’er og Harvey 26’er.

- Han siger, at han kører 125 procent i øjeblikket, siger faderen Henrik Lundgaard.

Derfor opstår der indimellem små fejl, men det forklarer også forskellen internt. Teamkammeraterne er ikke i stand til det samme.

Masser af ros

Resultaterne er grunden til, at storsponsoren, supermarkedskæden Hy-Vee, insisterede på at blive flyttet fra Jack Harveys til Christian Lundgaards bil.

- Han bliver rost og omtalt meget positivt. Det er lige før, at det er i overkanten, siger Henrik Lundgaard, som med sit østjyske sindelag har begge ben solidt plantet på jorden.

- Hvis han havde kørt for et bedre team, ville han have ligget i top fem, og det er nok konservativt vurderet.

Udadtil tackler Lundgaard teamets udfordringer professionelt. Graham Rahal rettede heftig kritik under Indianapolis 500, hvilket han formentlig kun slap af sted med, fordi hans far er en af medejerne.

Teamets problemer begyndte for alvor sidste år. Man udvidede teamet fra to til tre biler og fik ikke rekrutteret nok ingeniører til at holde trit. I denne off-season kom Stefano Sordo til fra McLarens F1-hold, som skal indføre en ny teknisk organisation.

En plan rettet mod opblomstring til næste sæson er iværksat. Om det er nok til at holde på Lundgaard, vil tiden vise.

'Fremtidens mand'

Ikke kun danskere ser potentialet. Indycar-redaktør Jack Benyon fra The Race skriver:

- Næste udfordring for Lundgaard er fortsat at konkurrere mod og slå sine teamkammerater - og vinde et løb. Det er i virkeligheden de eneste, der kan fremrykke, hvordan folk burde opfatte ham som fremtidens mand. Han har opnået alt andet, man realistisk kan håbe på i sine nuværende omgivelser.

- Lundgaard har to topniveau-kørere som teamkammerater. At være på niveau eller slå dem hver eneste uge siger meget. Hvordan han har tacklet RLL’s vanskeligheder, viser de store teams, at hvis det samme sker for dem, bliver Lundgaard ikke besværlig eller lader sig kue af modstand.

- Om noget har han bevist at være den diametrale modsætning til Rahal; han er til at stole på, kan tilpasse sig, men også føre vej ud af problemer. En sejr ville bygge på hans omdømme i USA, for det er som om, at mange ikke har lagt mærke til, hvor god han rent faktisk har været, skriver Benyon.

Christian Lundgaard i selskab med den seksdobbelte mester Scott Dixon. Newzealænderen fylder snart 43 år og er en blandt flere store navne, som nærmer sig pension. Foto: James J. Black/Penske Entertainment