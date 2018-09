Dansk teenager skal være med til at kåre Schumacher

Der er alt at vinde og intet at tabe, når den 16-årige Frederik Vesti fra Filskov skal ud at køre om kap med Mick Schumacher og andre lidt ældre talenter.

Efter fjerdepladsen i ADAC Formel 4 har dannskerens hollandske team Van Amersfoort inviteret teenageren fra det midtjyske til sæsonfinalen i FIA Formula 3 European Championship på Hockenheim om to en halv uge.

Det er her, at unge Schumacher skal kåres - og på papiret vil overhale faderen, den syv dobbelte verdensmester Michael Schumacher med nogle år - ved at blive Formel 3 mester to år tidligere end ham.

Inden debuten i klassen er Frederik Vesti i denne uge i Ungarn på Hungaroring for at lære Formel 3-raceren at kende.

Det er langt fra den bedste bil i klassen, som han skal køre.

I hvert fald har de tre nuværende Van Amersfoort-kørere i Formel 3-mesterskabet ikke klaret særligt godt med den iransk fødte tysker, Keyvan Soori Andres som den bedste med en samlet 18. plads.

Hvis det er muligt økonomisk, har Frederik Vesti efter to sæsoner i Formel 4 med en samlet 7. og 4. plads planer om at rykke op i netop Formel 3-klassen.

Formula 3 European Championship kan i næste sæson gå hen at blive en 'danskerklasse', da Christian Lundgaard og Nicolai Kjærgaard, der pt. kører Formel Renault Eurocup og Britisk Formel 3, også har kig på netop denne klasse eller serie, som man vil.

Det er klassen, hvor det er tilladt at drømme og tale om Formel 1.

Klassen har på det seneste udklækket flere formel 1-kørere .Således har tre af seneste fire europamestre heddet Esteban Ocon, Lance Stroll og Lance Norris.

Sidstnævnte debuterer i Formel 1 næste sæson, mens de to førstnævnte allerede er i sporten.

