Dansk triumf: - Bliver næppe større

Danske Marco Sørensen vandt GTE Am-klassen i dette års udgave af Le Mans. En sejr, der kan være vigtig for hans fremtid, ifølge Ekstra Bladets motorsportsekspert, Jason Watt

En dansker stod igen på toppen af podiet i Le Mans, da Marco Sørensen søndag vandt GTE Am-klassen i bil #33 fra det engelske hold TF SPORT.

Og selvom det er den fjerdebedste klasse ud af de fire, der kan køres i til Le Mans, så er det stadig en stor sejr for danskeren, ifølge Ekstra Bladets motorsportsekspert, Jason Watt.

- Uanset hvilken klasse, man vinder i, så bliver det næppe større som dansk racerkører, end at stå på toppen af podiet henover langsiden på Le Mans og se 100.000 mennesker og mange af dem med danske flag, siger han og nævner, at det kun er et Formel 1-podie, der kan toppe det.

- Afhængigt af konkurrencen og forløbet så kan en GT-klasse være lige så svær at vinde som for eksempel Hypercar-klassen. Man kan være lige så stolt af en sejr i denne klasse.

Marco Sørensen og resten af holdet tog føringen i løbet af natten, og den 31-årige dansker fik endda æren af at krydse målstregen i bilen.

Og en Le Mans-sejr kan være rigtig vigtig for hans karriere og sit navn i motorsport. Sørensen har tidligere kørt i klassen lige over GTE Am-klassen, nemlig GTE Pro.

Her blev det til en tredjeplads i 2020 sammen med danske Nicki Thiim i samme bil.

- Han havde jo et navn, der var rigtig fint inden (denne sejr, red.). Han er ikke en mand, der er på vej op. Han er en mand, der skal holde sit navn aktuelt, siger Jason Watt og fortsætter.

- Man vil gerne forblive professionel racerkører, så længe man overhovedet kan. Og at sætte en Le Mans sejr på cv'et er rigtigt godt, for så er han en af dem, der bliver ringet op, næste gang der skal fyldes biler i Le Mans.

- Tror du på sigt, han kan rykke op i klasserne?

- Det er slet ikke utænkeligt. Det er alt afhængigt af markedet og så videre. Det kan sagtens live Pro-karrieren op igen.

Marco Sørensen har tidligere vundet World Endurance Cup i GTE Pro-klassen. Det gjorde han i 2016 sammen med Nicki Thiim.

