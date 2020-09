Dansk triumf i Tyskland

Det danske racertalent Kevin Rossel kom på podiet to gange i lørdagens to Super Trofro-løb, hvor han og makkeren, Alberto Di Folco, blev henholdsvis nummer tre og et

Det danske racer-talent Kevin Rossel levede op til de store forventninger, da han lørdag kom på podiet i begge Super Trofeo-løb på Nürburgring i Tyskland.

Rossel og hans italienske makker, Alberto Di Folco, blev nummer tre i det første løb og satte kronen på værket ved at komme først over målstregen i lørdagens sidste løb.

Makkerparret stod derfor øverst på podiet i den bare anden afdeling af Super Trofeo-serien.

- Det er helt vildt fedt, og det er en fed følelse at stå her allerede. Det var et vigtigt skridt mod mesterskabet, som hele tiden har været det overordnede mål, men det gør ikke noget, at vi allerede tager metal med hjem.

Artiklen fortsætter under billedet:

Kevin Rossel skrev i slutningen af august under på en kontrakt med Lamborghini, der tilknytter ham talentprogrammet. Foto: FotoSpeedy

Allerede efter fredagens kvalifikation vidste det danske talent, at makkerparret havde gode muligheder for at få et god resultat i lørdagens løb.

- Vi vidste efter kvalifikationen, at vi havde en god chance for at komme på podiet i Race 1, og vi troede på, at vi kunne vinde Race 2, så det er fantastisk, at det hele flasker sig.

- Det er fedt, at vi har styr på det hele vejen igennem, og jeg vidste, at jeg kunne vinde, da jeg satte mig i bilen.

Artiklen fortsætter under billedet:

Rossel og De Folco blev nummer tre i weekendens Race 1 på Nürburgring. Foto: FotoSpeedy

Se også: Kæmpe chance til dansk racertalent

25-årige Kevin Rossel skrev i slutningen af august under med Lamborghinis Young Driver-program, hvilket har givet ham en unik mulighed for at vise sit talent frem.

- I forhold til Young Driver-programmet, så er det også fantastisk reklame for mig selv. Jeg er bare rigtig, rigtig glad lige nu, fortæller den unge dansker umiddelbart efter løbet, hvor det afsluttende Race 2 forløb lige efter planen.

Næste afdeling af Super Trofeo køres efter planen på Circuit de Barcelona-Catalunya i Spanien i starten af oktober, og her har Kevin Rossel igen mulighed for at jagte point i topstriden.

Se også: Ferrari-fadæse: Kevin fik ram på superstjerne

Se også: Schumi i stort crash: - Undskyld

Se også: Dansk triumf på Monza

Se også: Dansk speedwaykører får wildcard til grandprixer i Polen