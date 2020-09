Dansk triumf: Men seerne raser

Flere seere er utilfredse med, at TV3 Sport lukkede for tv-transmissionen til Formel 3, lige før danske Frederik Vesti skulle på podiet og hyldes som vinder af weekendens første løb

TV3 Sport er kommet i modvind på de sociale medier, efter de afsluttede tv-transmissionen lige, da danske Frederik Vesti skulle øverst på podiet, da han vandt lørdagens Formel 3-løb i Italien.

Efter et højdramatisk løb, hvor Vesti tog førstepladsen på sidste omgang, skulle han på podiet og hyldes som vinder. Det var der mange danske seere, der havde set frem til.

De blev dog fælt skuffede, da TV3 Sport, der har rettighederne til at vise Formel 3, ikke viste podieceremonien.

Umiddelbart før Vesti skulle på podiet, slog tv-billederne om i reklamer, og de danske fans fik ikke den danske racerkører på podiet eller nationalmelodi at høre.

'Super ærgerligt for alle os fans, at i vælger at gå på reklamer lige inde podieceremonien. Endnu værre er det dog at i derefter bruger de næste 20 minutter af jeres sendetid, på at vise en genudsendelse der er blevet sendt 50 gange før. ØV,' skriver en utilfreds seer på et af TV3 Sports Facebook-opslag.

En anden tilslutter sig kritikken.

'Jeg tilslutter mig koret - det er fandme nedern vi ikke måtte se Vesti på podiet og høre nationalmelodien.'

Artiklen fortsætter under Facebook-opslaget, hvor mange i kommentarsporet kritiserede TV3 Sport:

Hos TV3 Sport beklager man fejlen, der skyldes en menneskelig fejl.

- Det var en kommunikationsfejl mellem to af vores medarbejdere i en live-situation, som gjorde, at vi desværre gik af før cermonien.Det ærgrer vi os over, og beklager, skriver Kim Mikkelsen, der er Head of Sports ved Nent Group, der ejer TV3 Sport, i en SMS til Ekstra Bladet.

- Frederik Vesti havde bestemt fortjent al den spotlight han kunne få for præstationen i dag.

Han tilføjer, at man kan se podieceremonien på TV3sport.dk.

Det er Frederik Vestis tredje sejr i Formel 3-sæsonen, der ligesom mange andre sportsgrene har været påvirket af den verdensomspændende corona-pandemi.

Han ligger nummer samlet nummer fire i kørernes mesterskabskamp, hvor han er 17,5 point bag den førende kører, Oscar Piastri.

I Formel 3 bliver der kørt to løb på en weekend, og derfor skal Frederik Vesti forsøge at gentage succesen på Mugello i Toscana allerede søndag.

