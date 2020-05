Dansk verdenspremiere udsat

Danmarks største motorsportsbegivenhed, Copenhagen Historic Grand Prix, har fortsat et håb om, at den interimistiske racerbane på Bellahøj kan komme til at lægge asfalt til en verdenspremiere.

Derfor er årets udgave af den nye københavner-begivenhed omkring den tidligere dyrskueplads på Bellahøj ikke aflyst, men udsat på grund af corona.

Løbet, som de seneste to år har tiltrukket omkring 40.000 tilskuere, har på plakaten udover de sædvanlige historiske løb en verdenspremeiere.

Det er fremtidens motorløb med 100 procent elektriske standardvogne, og efter planen er det anden afdeling i PURE ETCR-serien, der skal køres i København.

Serien skulle være blevet introduceret i forbindelse med et af de største britiske arrangementer, Goodwood Festival, men festivalen er indtil videre udsat, så serien vil formentligt se dagens lys på Salzburgring i Østrig i slutningen af juli. I hvert fald er banen allerede genåbnet.

Copenhagen Historic Grand Prix havde termin 1. og 2. august, men ifølge et opslag på hjemmesiden er der en ansøgning sendt af sted til myndighederne i forsøg på at kunne finde en ny dato, hvor man blandt andet skal have lov afspærre dele af travle veje som Ring 2, Frederikssundsvej og Borups Alle.

Elektriske biler er fremtiden, og Seat, MG, Hyundai og Alfa Romeo vil køre med i den nye serie, hvor man så småt er gået i gang at hyre kørere.

Foreløbigt har Seat meldt ud, at den mangeårige fabrikskører Jordi Gene samt Tom Kristensens gamle Audi-makker, Sveriges Mattias Ekström skal køre i Cupra, som ifølge sine specifikationer har en topfart på 270 km i timen og kan køre 0 til 100 på 3,2 sekunder.

Udover, at der bliver kørt masser af race anført af den ni-dobbelte Le Mans-vinder Tom Kristensen, kommer andre af dansk motorsports største navne forbi for at hjælpe veteranen Jan Magnussen med at samle penge til BørneUnge Programmet på Rigshospitalet.

Copenhagen Historic Grand Prix er i første omgang udsat og ikke aflyst i håb om at finde en ny dato. Foto: Jan Sommer

