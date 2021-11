Dansker frataget sejren: - Svær en at sluge

Michael Christiansens Porsche lå til at vinde Petit Le Mans, da teamet besluttede, at deres anden bil skulle vinde

Pendulet er ikke svunget Michael Christensens vej på det seneste. For en uge siden i Bahrain blev han påkørt bagfra, men på uforklarlig vis slap den torpederende Ferrari for straf.

Natten til søndag var den gal igen.

Denne gang var det imidlertid sjællænderens eget Porsche-team, som fratog ham sejren.

Efter en intens fight mod Corvette og BMW førte Michael Christensen Petit Le Mans på Road America i GTLM-klassen sammen med makkerne Kevin Estre og Fred Makowiecki i deres Porsche 911 RSR fra Weather Tech Racing.

Danskerens Porsche førte løbet, men fik en teamordre. Foto: Hoch Zwei/Michael Christensen Press

Men på sidste omgang blev de tre Porsche-kørere, der kun var indsat til at køre dette løb i serien, bedt om at lade sig overhale af teamets faste konstellation med Jaminet, Campbell og MacNeil.

Teamordren betød, at de måtte nøjes med en andenplads i stedet for sejr i det tredje største løb for sportsvogne i USA.

- Det er en svær en at sluge. Vi vandt reelt løbet, men i sidste ende var det ikke os, der kørte over målstregen som vindere. Det var en teambeslutning, at teamets anden bil skulle vinde, og nogle gange må man bare acceptere, at motorsport desværre lever af penge.

- Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men det er selvfølgelig en rigtig kedelig fornemmelse at stå med, efter vi har kørt et fantastisk løb, sagde en meget skuffet Michael Christensen efter løbet.

Michael Christensen blev verdensmester i sportsvogne med Kevin Estre i 2019. Foto: Jan Sommer

I LMP2-klassen blev en anden dansker også frataget sejren. Mikkel Jensen og Ben Keating var først over stregen ved ternet flag, men fik efterfølgende en straf for et sammenstød i slutningen af løbet. Aarhusianeren, som næste år kører hypercar for Peugeot, havde dog allerede vundet mesterskabet i klassen før ankomsten til sæsonfinalen.

Petit Le Mans skulle have været Kevin Magnussens sidste løb for Chip Ganassi Racing, men han måtte trække sig med sygdom kort før start. Teamkammeraterne og vikar Earl Bamber måtte nøjes med en femteplads, efter reparation af en bremseskive kostede en omgang.