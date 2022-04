Dansker i koma efter alvorligt styrt

En frygtelig ulykke ramte søndag dansk motorsport og ikke mindst motocross-køreren Thomas Kjer Olsen.

Den 25-årige dansker, der blandt andet har vundet VM-sølv i MX2-klassen i 2019, pådrog sig en så alvorlig hovedskade under et kvalifikationsløb i byen Kegums i Letland lørdag, at lægerne besluttede at lægge danskeren i kunstig koma.

Det oplyser hans hold DIGA Procross KTM Racing Team på Facebook.

- Under kvalifikatiosløbet til MXGP i Letland i Kegums, styrtede Thomas Kjer Olsen slemt og blev taget på hospitalet af lægestaben. På hospitalet blev Thomas Kjer Olsen lagt i kunstig koma af lægerne på grund af hovedskaden, lyder det i opslaget.

Der er dog heldigvis relativt gode nyheder om danskerens tilstand efter styrtet.

- Thomas Kjer Olsens tilstand er stabil, og han modtager den bedst mulige behandling, lyder det videre.

Holdet oplyser, at man ikke har yderligere kommentarer, før der er nyt at fortælle.

- Hans familie og holdet vil gerne takke for alle beskeder i forbindelse med Thomas' tilstand og håber, at denne udmelding vil blive respekteret, indtil der er nyt, lyder det fra holdet, der samtidig ønsker danskeren god bedring.

Ud VM-sølvet, som blandt andet gav Thomas Kjer Hansen en plads som nummer 37 på Ekstra Bladets liste over årets 100 største sportspræstationer i 2019, har Thomas Kjer Hansen tidligere vundet VM-bronze to gange.

I 2017 var han desuden nomineret som årets fund af Politiken. Her endte han som nummer fem.