Dansker i koma: - Vi er rystede

Formanden for Danmarks Motor Union er rystet over nyheden om, at den danske motocross-kører er lagt i kunstig koma efter et styrt. En kører, der var godt på vej til at blive blandt verdens bedste

Thomas Kjer Olsen kørte ud over et stort hop, hvor han efterfølgende mistede herrerdømmet over motorcyklen og røg i jorden.

Sådan beskriver formand for Danmarks Motor Union (DMU), Jørgen Bitsch, den tragiske hændelse, der har betydet, at den danske motocross-kører er blevet lagt i kunstig koma.

En nyhed, der ramte som et chok for Jørgen Bitsch og resten af DMU.

- Vi er mildt sagt noget rystede. Vi forventede selvfølgelig ikke, at sådan noget kunne ske, siger han til Ekstra Bladet og fortæller, at han fik nyheden fra landstræner, Emil Larsen.

Den 25-årige motocross-kører har vundet sølv til VM i XM2-klassen i 2019 og har derudover to VM-bronzemedaljer på cv'et.

Ifølge Jørgen Bitsch er der heller ingen tvivl om Thomas Kjer Olsens potentiale i sporten.

- Thomas har arbejdet sig op til at være helt oppe i toppen af verdenseliten, og det har han gjort over de sidste seks-syv år, siger han og fortsætter.

- Han var helt klart en af de helt store, der kunne komme op og blande sig i top tre i verden. Måske ikke i år, men så de kommende år.

Uheldet skete lørdag under et kvalifikationsløb i Letland, hvor han pådrog sig en hovedskade, der var så alvorlig, at lægerne besluttede at lægge danskeren i kunstig koma.

Hans hold, DIGA Procross KTM Racing, fortæller dog, at hans tilstand er stabil, og at han modtager den bedst mulige behandling.