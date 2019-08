Dansker kørte galt med 300 km/t: Afslører grusomme detaljer

- Det var bremserne, som svigtede. Så jeg havde ingen bremser foran. Ikke det bedste, når man kommer med 300 kilometer i timen…

Skrevet med nordjysk underdrivelse.

To en halv måneder efter eks-verdensmester Marco Sørensens monster-ulykke, der fandt sted natten til søndag 16. juni klokken 00.22 under 24 timers løbet på Le Mans, bryder den snart 29-årige Aston Martin-kører 'tavsheden' omkring det fatale crash.

Sensationelt havde Sørensen givet både Ferrari, Porsche, BMW, Corvette baghjul i tidtagningen og dkørt Aston Martin nr. 95 på pole position i GTE Pro-klassen.

Selv om man efter ni timers kørsel ikke længere var i spidsen for klassen, var danskeren sammen med vennen, Nicki Thiim og veteranen Darren Turner fortsat inde i kampen om en plads på podiet.

Ulykken skete i den skarpe Indianapolis-kurve, som kan klares med 110 km i timen.

Trods den hårde medfart kunne Marco Sørensen selv gå fra den smadrede million-sportsvogn og over i ambulancen.

Foruden en kraftig hjernerystelse havde han slået foden og måtte syes i anklen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

I paddock blev der efterfølgende talt om både et teknisk uheld, men også en påkørsel.

Samtidigt skete ulykken næsten samme sted, hvor Marco Sørensen i 2018 under den officielle Le Mans-test med egne ord blev 'nakket' af en konkurrent og lavede flere piruetter, inden han røg i fangehegnet og smidt tilbage på banen.

Bagefter var der kun rattet, der kunne genbruges på den totalskadede Aston Martin.

- Jeg havde to uger, hvor jeg ikke kunne gå så meget på grund af foden, fortæller Marco Sørensen om efterveerne efter ulykken, som siden kostede to løb i det britiske GT-mesterskab.

Til det seneste løb på Brands Hatch var Marco Sørensen blevet 'købt ud'.

Så udover at have deltaget i den officielle test i VM-klassen i Barcelona har racerkøreren haft to testdage med Aston Martin inden sæsonpremieren søndag på Silverstone.

Derefter venter der syv andre VM-afdelinger med 'finale' i næste års Le Mans, 13. og 14. juni.

- Jeg har brugt tiden at komme 112 procent tilbage, skriver Marco Sørensen, som i følge Aston Martins hjemmeside lige som cykelrytterne, Jakob Fuglsang og Michael Valgren, har slået sig ned i Monaco.

Et kig på Marco Sørensens Twitter-konto viser, at han har brugt meget tid på racercyklen.

Det er ikke kun Aston Martin-profilen, som er mere end klar til den nye supersæson i VM-serien med en snes af kørere med mere eller mindre knuste Formel 1-drømme.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Verdensmestrene blev hyldet side om side med Le mans-vinderne ved den store finale i 24 timers løbet. Her Michael Christensen i ga ng med det store champagnesprøjten sammen med makkeren Kevin Estre (Foto: Jan Sommer)

Aston Martin har langt om længe fundet de rigtige dæk, så duoen Sørensen og Thiim er klar til at udfordre den forsvarende verdensmester Michael Christensen i en nyudviklet Porsche 911.

I LMP2 klassen er der debut i VM-sammenhæng for det nordjyske High Class Racing-team med Anders Fjordbach i spidsen.

Og i GTE Am-klassen har den ombejlede gentleman-kører David Heinemeier-Hansson sagt ja til at køre med i en et år gammel Porsche 911.

Han mangler dog på Silverstone, fordi der er en familieforøgelse på vej.

Unge Nicklas Nielsen er efter en fornem go kart-karriere i det tyske i lillebror Ralf Schumachers team samt nogle læreår hos Audi og Ferrari klar til at være den hurtige kører i en Ferrari 488.

Her skal han støtte den fransk forretningsmand, Francois Perrodo, og en god bekendt af dansk motorsport, den franske veteran Emmanuel Collard.

Sidstnævnte har blandt andet en LMP2-klassesejr sammen med Casper Elgaard og Kristian Poulsen lige som de to franske kørere blev verdensmestre i GTE Am-klassen i 2016.

Brøndby-helt på rekordjagt: - Bedste beslutning nogensinde

Dansk stortalent smadrede sin egen karriere