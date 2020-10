Dansker leverer historisk triumf i USA

Som den første dansker nogensinde kan 20-årige Christian Rasmussen fra Dragør kalde sig vinder af et amerikansk formel-mesterskab, efter han med to resterende løb af USF2000-mesterskabet ikke længere kan hentes.

To sejre og en andenplads i weekendens løb på New Jersey Motorsports Park sikrede ham det fornødne forspring før sæsonfinalen om 14 dage i Florida, hvor den tidligere Ferrari-stjerne Rubens Barrichellos søn Eduardo indtager andenpladsen.

- Jeg kan slet ikke fatte det endnu, så det er svært at finde de rette ord. Jeg vil dog takke mine forældre for den store støtte og ikke mindst mine sponsorer, der har givet mig muligheden for at gøre dette. Jeg er lykkelig over at kunne betale dem tilbage på denne måde, siger Christian Rasmussen.

I New Jersey blev det til to sejre og andenplads. Danskeren har vundet ni af sæsonens hidtil 15 løb. Foto: Chris Bucher/Christian Rasmussen Racing

Tom Kristensen, Jan Magnussen og Christina Nielsen har tidligere vundet amerikanske mesterskaber, men i sportsvogne eller prototyper.

USF2000-mesterskabet blev grundlagt med ufattelige seks sejre i træk. Herefter fulgte et par mere ydmyge afdelinger, før tempoet blev sat op til sidst.

Ligesom Christian Lundgaard og Frederik Vesti støttes Christian Rasmussen af Dansk Automobil Sports Union (DASU) og Team Danmark, men hvor den duo drømmer om at nå Formel 1 via F2 og F3, er fokus anderledes hos den nybagte amerikanske mester.

Den optimale endestation for Rasmussen er Indycar, og USF2000 er en del af talentprogrammet ‘Road to Indy’.

Danskeren vandt sæsonens seks første løb. Foto: Chris Bucher/Christian Rasmussen Racing

Næste trin på stigen hedder Indy Pro - en slags amerikansk F3 - og med sejren i USF2000 følger to millioner kroner som hjælp til at finansiere 2021-sæsonen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger overvejer Christian Rasmussen at springe den klasse over og gå direkte til Indy Light, der er skridtet lige før Indycar.

Som altid handler motorsport også om penge. Hidtil har den danske ejer af Rema 1000 været største sponsor.

