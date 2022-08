Dansker scorer ny kontrakt

I seneste måned var Christian Lundgaard for første gang på podiet i IndyCar med en andenplads.

Den 21-årige dansker har tirsdag fået forlænget sin kontrakt med Rahal Letterman Lanigan Racing. Det oplyser teamet i en pressemeddelelse, der kalder det en 'langsigtet aftale'. Det bliver ikke oplyst, hvor lang den præcis er.

Bobby Rahal, der er medejer af teamet, jubler over aftalen.

- Jeg er så tilfreds med Christians fremskridt på teamet. Han har vist, at vi kan regne med ham i disse løb. Han fungerer godt i teamet, og vi er glade for, at vi fortsætter de næste mange år, fordi jeg tror på, at han vil fortsætte med at forbedre sig og potentielt vinde løb i den nærmeste fremtid.

Også Lundgaard selv er naturligvis glad for, at fremtiden nu er på plads i flere sæsoner. Han takker ejerne af teamet.

- Jeg vil sig mange tak til Bobby, David og Mike for at forlænge med mig.

- Vi har haft nogle gode resultater på det seneste, og jeg er sikker på, at dette også har hjulpet deres beslutning. Først og fremmest er jeg bare glad og super begejstret for, at de gav mig denne mulighed.

Næste IndyCar-løb køres i denne weekend, hvor Bommarito Automotive Group 500 bliver afviklet.

