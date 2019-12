Dansker scorer stor Ferrari-kontrakt

Motorsportstalentet Nicklas Nielsen er kommet gennem nåleøjet.

Den 22-årige dansker har således skrevet kontrakt med Ferrari for det kommende år og er dermed blevet fabrikskører for det italienske storhold.

Det er han for Ferraris GT-motorsportsteam, Competizioni GT, hvor han er første dansker på en fuldtidskontrakt. Dermed tager han endnu et skridt på den Ferrari-rejse, der startede tilbage i 2017, hvor han kom til det danske Ferrari-hold, Formula Racing, og i den netop afsluttede sæson blev han årets rookie i den europæiske Le Mans-series GTE-klasse, som han vandt sammen med Alessandro Pier Guidi og Fabien Lavergne-

– Det er så stort, at jeg stadig ikke selv har fattet det. Min rejse har været relativt kort, men utrolig effektiv. Jeg kørte mit først GT-løb for Formula Racing i efteråret 2017, og min første fulde sæson kom året efter, hvor jeg sikrede det europæiske Challenge-mesterskab og verdenstitlen.

- I år har været helt fantastisk med et mesterskab i European Le Mans Series plus en deltagelse i World Endurance Championship, og at kunne slutte året med en af de mest eftertragtede kørerkontrakter i hånden, er ganske enkelt fantastisk.

- En kæmpe tak til alle dem, som har været omkring mig undervejs, og særligt til Formula Racing, som puttede mig ind i en Challenge-racer for to år siden for at se, hvad jeg kunne, siger Nicklas Nielsen i en pressemeddelelse.



Sådan ser en nyslået Ferrarikører ud. Foto: Formula Racing

En fabrikskontrakt med Ferrari betyder også, at den 22-årige østjyde til sommer kommer til at køre sit første Le Mans i en ellers godt pakket sæson. Men det tager Nicklas Nielsen gerne med.

– Jeg glæder mig for sindssygt til at komme i gang. Faktisk er kalenderen i forvejen temmelig godt fyldt op, da jeg allerede kører en fuld sæson i verdensmesterskabet med AF Corse, som er Ferraris fabriksteam i GT-serierne.

- Men der kommer uden tvivl til at blive en del mere arbejde, især test- og udviklingsarbejde, som er enormt spændende. Og så håber jeg naturligvis også at blive placeret i nogle flere racerløb i 2020, siger Nicklas Nielsen.

Han startede som så mange andre i karting, inden han i 2016 vandt rookietitlen i det tyske Formel 4-mesterskab og året efter sikrede samme trofæ i Audi TT Cup. Derefter gik turen altså til til Formula Racing.

I denne sæson har han også debuteret i GTE Am-klassen i World Endurance Championship - her lagde han ud med at tage sejren., hvor han tog sejren i debutløbet i september.

Det var i denne Ferrari 488, at Nicklas Nielsen vandt GTE-klassen i den europæiske Le Mans-serie. foto: Formula Racing

