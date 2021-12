Dansker skifter til ikonisk team

Christian Rasmussen skal næste sæson køre Indy Lights for Andretti Autosport

To danskere i Indycar allerede i 2023-sæsonen er en realistisk mulighed.

Det danske racertalent Christian Rasmussen har i hvert fald givet sig selv de bedste muligheder for at vinde sig vej, når han efter nytår tørner ud for det ikoniske og storvindende team Andretti Autosport.

Her overtager han sidste års vinder, Kyle Kirkwoods, team af mekanikere og ingeniører.

Andretti Autosport har med tre mesterskaber i træk det mest succesrige team i Indy Lights, som er niveauet lige under Indycar.

- Andretti Autosport var det team, jeg allerhelst ville være en del af. Hvis man ser tilbage på deres tidligere resultater, er der ingen tvivl om, at der er rigtigt gode muligheder for mig personligt i næste års Indy Lights. Alle kørere, der har været en del af Andretti-teamet har i løbet af deres karriere prøvet kræfter med et Indycar-løb. Det er en ganske fin hitrate, må man sige, konstaterer Christian Rasmussen.

For to måneder siden vandt amagerkaneren Indy Pro 2000 og sit andet amerikanske formel-mesterskabet i træk. Førstepladsen udløste 4,5 millioner kroner i et racing-stipendie, som betaler hovedparten af den kommende sæson.

Endnu et mesterskab giver automatisk chancen for at prøve kræfter med Indycar.

- Jeg har de bedst mulige kort på hånden på hos Andretti. Derfor går jeg også efter den samlede sejr i Indy Lights og dermed tre serie-sejre på stribe. Det ville være vildt, men bestemt ikke urealistisk, siger han.

Andretti Autosport er ejet af den tidligere racerkører Michael Andretti, hvis far er den tidligere verdensmester Mario Andretti. Indtil for ganske nyligt forsøgte det amerikanske team at købe aktiemajoriteten i Sauber og dermed vej ind i Formel 1.

I Indycar har teamet fire biler, som næste år køres af Romain Grosjean, Devlin DeFrancesco, Colton Herta og Alexander Rossi.

Indy Lights kører support for Indycar, ligesom man kender det med Formel 2 og Formel 1.

Christian Rasmussen skal konkurrere mod endnu en dansker. Mandag offentliggjorde HMD Motorsports, at Benjamin Pedersen fortsætter på teamet. Dansk-amerikaneren blev nummer fire i Indy Lights i fjor.

Fra 2022 er der allerede en dansker på højeste niveau i USA, når Christian Lundgaard skal give den gas for Rahal Letterman Lanigan Racing.

