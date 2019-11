Dansker troede han blev nummer to: Vågner op til VM-sejr

Den forsvarende verdensmester Michael Christensen vil vågne op til VM-sejr.

Med et halvt døgns forsinkelse blev han sammen med sin franske makker Kevin Estre på den anden side midnat kinesisk tid erklæret for at vinde GTE Pro-klassen i 4 timers VM-løbet i Shanghai.

Da havde makkerparret sat kursen mod Europa.

Med skrivebordssejren udbyggede de forsvarende verdensmestre i klassen deres føring i VM-serien til 17 point.

Det dansk/franske makkerpar i en Porsche 911 RSR sluttede ellers som nr. 2 i søndagens løb efter en Ferrari 488 GTE kørt af Alessandro Pier Guidi, Italien og James Calado, Storbritannien, men efter manges timer frem og tilbage blev vinderbilen 'disket'.

Årsagen: Gulvet, som bunden somme tider benævnes, var sænket til under de tilladte 50 millimeter over asfalten.

Diskvalifikationen betød, at Michael Christensen og Kevin Estre, der i øvrigt ud over VM også har vundet Le Mans, vekslede dagens andenplads, i øvrigt sæsonens tredje i træk, til en førsteplads, mens Ferrari'en, som ellers lå slipstrømmen i VM-stillingen, fik frataget 25 point for en sejr.

Dermed fik VM-løbet på Formel 1-banen i Shanghai for andet år i træk til en dansk vinder.

For et år siden sejrede Nicki Thiim og Marco Sørensen.

De var på vej til at gentage kunststykket og førte søndagens løb, da muligheden for en gentagelse forsvandt, da Marco Sørensen kom ud for en voldsom punktering med dækrester spredt ud over banen.

