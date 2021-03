Debut nager stadig Kevin

Kevin Magnussen missede chancen for en debutsejr ved IMSA-løbet i Daytona, og det ærgrer stadig danskeren

Lige ved og næsten kan bedst beskrive Kevin Magnussens debut i IMSA-serien.

Danskeren delte køretiden med hollænderen Rengar van der Zande og newzealænderen Scott Dixon for holdet Chip-Ganassi, og de var med helt i front, indtil en punkteringen ødelagde danskerens chance for en perfekt debut.

Holdet endte på en skuffende femteplads.

Kevin i drama: Sejren forduftet

Det ærgrer stadig Kevin Magnussen, fortæller han til Racer Magazine.

- Det var knusende at tabe til sidst på en punktering efter 24 timers kørsel, siger danskeren.

- Det er en svær pille at sluge, men derfor er det også alle tiders, at vi har et løb så kort tid efter.

Det løb Magnussen henviser til, er lørdagens løb i Sebring, som også er en del af IMSA-serien, og selvom Kevins far, Jan Magnussen, har vundet løbet flere gange, har Kevin aldrig været med til et løb i byen.

- Jeg vil bare tage det ind og nyde det. Sebring er helt oppe ved de allerstørste løb sammen med Daytona 24, Indy 500, Monaco F1 og Le Mans, siger Kevin Magnussen til Racer Magazine.

