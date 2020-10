Deler voldsomt billede

Juan Manuel Correa var heldig at beholde sine fødder efter den alvorlige ulykke på Spa sidste år

En bruger på reddit skriver det tørt: Han skal være glad for, at han stadig har sine tæer.

Jeps. Og det er Juan Manuel Correa nok også.

Billedet, som den 21-årige racerkører delte for nylig i en chat-session med sine fans på Instagram, er skræmmende. Det gør jo fysisk ondt at se, hvordan så godt som alle knogler i underbenet og foden er knust.

Det stammer naturligvis fra dagene umiddelbart efter den forfærdelige ulykke på Spa i Belgien sidste år, hvor Correa slap med livet i behold, mens konkurrenten Anthoine Hubert døde.

Hubert kørte ind i autoværnet, da han forsøgte at køre højre om Giuliano Alesi, der havde mistet herredømmet over sin bil. Huberts bil var slemt medtaget og trillede nogle meter ud på asfalten, da en punkteret Correa kom hamrende og kolliderede med ham.

Både Hubert og Correa var svært tilredte og blev bragt ind på banens skadestue, hvor Hubert døde – 83 minutter efter sammenstødet. Correa var anderledes heldig, hans tilstand blev stabiliseret, og han blev transporteret til Liège.

Her blev det konstateret, at han havde pådraget sig et brud på rygsøjlen samt beskadigede ben.

Det kostede operationer og flere måneder på hospitalet, inden han november kunne tage hjem til Miami, hvor han bor.

- Jeg aner ikke, hvorfor jeg ikke besvimede. Det ville jeg ønske, jeg havde gjort.

- Normalt har vi så meget adrenalin i kroppen, at vi ikke mærker smerte efter ulykker. Det har jeg prøvet, og så kommer det flere timer senere.

- Hvad der virkelig skræmte mig, var den voldsomme smerte, jeg mærkede i mine ben. Jeg vidste, at der var noget alvorligt galt. Og jeg troede først, at jeg lige dér havde mistet mine ben.

- Det var meget skræmmende, og jeg gik i en eller anden form for chok på grund af adrenalinen og smerten. Og jeg kunne så heller ikke trække vejret, fordi jeg havde fået et stort tryk på mit bryst, fortalte han en del måneder senere til ESPN.

I dag er Correa stadig i gang med sin genoptræning - 14 måneder efter ulykken. Med lidt vind i sejlene vil han kunne gøre comeback i begyndelsen af 2021.

