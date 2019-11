Derfor døde hun med 885 kilometer i timen i bil

Verdens hurtigste kvinde på fire hjul døde under forsøget på at slå rekord - nu er årsagen til ulykken og dødsårsagen offentliggjort

Den professionelle racerkører og tv-stjerne Jessi Combs døde kun 39 år gammel 27. august i sin hurtige jet-bil i forbindelse med en biluykke i Alvord Dessert i den sydlige del af staten Oregon i USA, da hun forsøgte at slå rekorden for verdens hurtigste kvinde i bil på 824 kilometer i timen, der blev sat i 1976 af Kitty O'Neil..

Politiet i Harney County har udtalt, at de blev kaldt ud til en alvorlig ulykke i Alvord Dessert ca. 145 kilometer syd for byen Burns klokken 16.00 tirsdag eftermiddag 27. august.

Jessi Combs blev erklæret død på stedet. Der var ikke andre involveret i ulykken. Dengang var årsagen til ulykken endnu ikke kendt eller efterforsket.

Nu har Politiet i Harney County imidlertid endelig offentliggjort dødsårsagen samt årsagen til den voldsomme ulykke. Rapporten konkluderer, at Jessi Combs kørte galt, fordi hendes forhjul svigtede. Ulykken skete ifølge politiet, mens Jessi Combs kørte ca. 885 kilometer i timen.

Det skriver flere medier heriblandt TMZ og Fox News

Rapporten fortæller, at forhjulet svigtede på grund af en mekanisk fejl , før den frygtelige ulykke. Forhjulet er angiveligt brudt sammen i forbindelse med, at jet-bilen med stor fart har ramt et objekt i ørkenen i forsøget på at slå rekorden.

Selve dødsårsagen blev fastlagt som et voldsomt slag mod den 39-årige kvindes hoved. Dette slag fik Jessi Combs ifølge politiet, før hendes jet-bil blev indhyllet i flammer i forbindelse med ulykken.

Verdens hurtigste kvinde på fire hjul, Jessi Combs, var især kendt for sin deltagelse i tv-programmer som Discovery's 'Mythbusters, samt 'Break Room', 'Overhaulin' og 'All Girls Garage'.

To dage før sin død lagde Jessi et billede af sin jet-bil ud på Instagram. Til billedet skrev hun følgende:

'Det virker måske lidt tosset at gå direkte ind i skudlinjen. ...dem der er villige, er dem, der opnår store ting. Folk siger, at jeg er tosset. Jeg siger tak.'