Dødsfald rammer Dakar Rally

Den hollandske motorcyklist Edwin Straver er fredag død af de kvæstelser, som han pådrog sig under et styrt i årets Dakar Rally.

Det bekræfter hans kone ifølge flere internationale nyhedsbureauer.

- Edwin døde i fredagens tidlige morgentimer omgivet af sine kære, siger Anja den Hollander til AFP.

48-årige Straver styrtede på 11. etape af årets udgave af Dakar Rally, som blev kørt den 16. januar. Løbet sluttede den 17. januar.

- Han har fået et brud på øverste del af sin rygsøjle og havde ikke hjerteslag i ti minutter, lød det efterfølgende i en officiel erklæring på den hollandske hjemmeside www.rallymaniacs.com.

Straver blev efterfølgende fløjet til et hospital i den saudiarabiske by Riyadh, hvor det stod klart, at han ikke ville genvinde bevidstheden.

Herfra blev Straver onsdag fløjet hjem til Holland, hvor det ifølge AFP blev bekræftet, at han havde lidt alvorlige hjerneskader.

Det er det andet dødsfald, som i år rammer det traditionsrige motorløb.

Efter syvende etape omkom motorcykelkøren Paulo Goncalves fra Portugal.

