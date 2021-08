'Doktoren' siger stop som 42-årig

En af motorsportens allerstørste gennem tiderne stopper karrieren.

Selv nummeret 46 ikke bliver trukket ud af MotoGP, vil det kræve en ung mand eller kvinde med temmelig stor tro på egne evner at vælge det i fremtiden.

For 46 var Valentino Rossis nummer i hele den nu 42-årige italieners glorværdige karriere.

'Doktoren', som han kaldes, annoncerede torsdag, at efter denne sæson parkerer han motorcyklen.

Henover de seneste 25 år er det blevet til ni verdensmesterskaber - heraf syv i den største klasse - foreløbigt 115 grandprix-sejre og 235 besøg på podiet. Siden 2002 har han været af finde i MotoGP.

- Jeg sagde, at jeg ville træffe beslutningen om næste år efter sommerpausen, og jeg har besluttet at stoppe efter sæsonen, siger Valentino Rossi.

- Uheldigvis vil det blive min sidste halve sæson som MotoGP-kører. Det er svært, det er et trist øjeblik, for det er svært at sige og at vide, at jeg næste år ikke skal konkurrere på en motorcykel, hvilket jeg har gjort i mere eller mindre end 30 år, siger italieneren.

Før weekendens grandprix på Red Bull Ring annocerede Valentino Rossi sit karrierestop. Foto: Erwin Scheriau/Ritzau Scanpix

Legendens arv og ånd lever videre gennem VR46-akademiet, som hjælper unge talenter i Italien samt VR46-teamet, der får debut i MotoGP i 2022.

Tilbage i 2000'erne flirtede Rossi med et skifte til Formel 1 og testede blandt andet for Ferrari; John Surtees forbliver dog den eneste, som både er blevet verdensmester på to og fire hjul.

Tidligere har han dog også ytret ønske om at forsøge sig i sportsvogne og køre Le Mans, når karrieren på to hjul var ovre.