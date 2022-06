Drama: Dyr punktering koster dansker førstepladsen

Der skete det, der ikke måtte ske for Michael Christensen i Porsche-bilen ved dette års Le Mans.

Den danske racerkører punkterede på højre fordæk og mistede førstepladsen i GTE Pro-rækken i 24 timers-løbet.

Danskeren trillede langsomt mod pitten, men mistede dyrebar tid over flere kilometer.

Der var kørt over to tredjedele af løbet, og Michael Christensens Porsche-team førte løbet inden uheldet.

Straks efter uheldet overtog et af Corvettes hold føringen. Flere andre hold avancerede også.

Punkteringen skyldtes, at Michael Christensen kørte ud i gruset og først efter en længere omvej kom tilbage på banen.

Kort efter eksploderede højre fordæk, og hastigheden blev sat ned til et minimum. Det føltes som en evighed, da han i sneglefart bevægede sig mod pitten.

Klokken 07.45 kørte Michael Christensen omsider ind til mekanikerne i pitten, men sejren ser nu ud til at være forduftet for Porche-mandskabet, der efter uheldet er røget ned som nummer fem.

Michael Christensen forstod ikke selv, hvorfor han flere gange kørte ud i gruset i et bestemt sving, men erkendte, at det var en fejl, og at fordækket ikke kunne holde til afkørslerne.

- Jeg har ikke prøvet før, at dækket eksploderede efter sådan noget. Jeg er sindssygt frustreret. Det gør sgu ondt, siger Michael Christensen til TV2.

Han har beklaget over for sit team, og han har mærket støtte den anden vej.

- Vi skal prøve at stå sammen. Det er utroligt tæt. Vi var i en presset situation. Det er frustrerende. Vi lå i en god position. Det vigtigste er at sige undskyld og lære af sine fejl, siger han.

På den positive side er der danskere med helt fremme i GTE Am-klassen, som er åben for amatørkørere.

Her ligger danske Marco Sørensens hold, TF Sport, nemlig nummer to, mens Nicki Thiim ligger lige efter på tredjepladsen.