Dramatiske billeder: Raceren bryder i brand

Théo Pourchaire var hurtig og hjalp selv til med at slukke, da hans Formel 2-racer brød i brand under kvalifikationen til sprint-grandprixet i Saudi-Arabien

Frederik Vestis holdkammerat Théo Pourchaire er lidt af en alt eller intet-kører. Det så man eksempelvis i fjor, hvor han sejrede på bybanen i Monaco.

Fredag var det så mere 'intet' for den 18-årige franskmand, der første smadrede sin ART-racer under Formel 2-træningen på bybanen i Jeddah i Saudi-Arabien, og senere under kvalifikationen såmænd futtede den af.

Det sidste var nu ikke med vilje. Motoren ville ikke mere, og den stod allerede i flammer, da han parkerede den og skyndte sig ud.

Den unge franskmand havde dog åndsnærværelse nok til selv at give en hånd med i forhold til slukningsarbejdet, da han resolut greb en skumslukker og assisterede den først ankomne racemarshall.

De fik hurtigt has med flammerne, så raceren kunne blive bugseret ud under en kvalifikation, der var afbrudt flere gange på grund af ulykker.

Det gik ud over både Pourchaire og Vesti.

Ingen af dem nåede at få ordentlig flow i kvalifikationen, og Pourchaire starter derfor sidst i sprintløbet efter blot at have kørt fem omgange.

Frederik Vesti klarede det bedre, men ikke meget. Den 20-årige dansker endte som nummer 17 af 21 - blandt andet fordi der var en defekt GPS-tracker i danskerens bil.

Desuden venter der formentlig en straf for at komme i vejen for Ralph Boschung.

Sprintløbet afvikles lørdag kl. 15.30, mens kørerne igen skal i aktion søndag til hovedløbet kl. 16.35.

Du kan se sammenklip fra kvalifikationen her:



