Dropper fejring

Formel 1-vindere vil ikke blive fejret på podiet i denne sæson.

Det sker for at beskytte kørerne mod coronavirussmitte, fortæller Formel 1's motorsportschef, Ross Brawn.

- Den praksis, vi tidligere har haft, kan ikke lade sig gøre, siger han til www.formula1.com.

Podiefejringen er et af de mest ikoniske højdepunkter i enhver grandprix-weekend. Men når sæsonen genoptages i Østrig 5. juli, bliver det ikke med champagnesprøjt fra podiet foran en tætpakket mængde af mekanikere, gæster og journalister.

- Podieproceduren kan ikke lade sig gøre, men vi kigger på, om vi kan gøre noget andet nede i startområdet efter løbet. En mulighed kunne være at stille bilerne op på række på banen med kørerne stående foran bilerne, siger Ross Brawn til www.formula1.com.

Han fortæller videre, at trofæerne heller ikke vil blive overrakt på normal vis i denne sæson, da der i så fald vil være for tæt kontakt mellem personerne.

Ross Brawn forsikrer dog om, at Formel 1 har planer og procedurer, og at løbsarrangøren er ved at finde ud af, hvordan trofæoverrækkelsen kan præsenteres på tv.

Fredag meddelte Formel 1, at grandprixerne i Aserbajdsjan, Singapore og Japan officielt er aflyst i denne sæson på grund af coronapandemien.

Trods de tre aflysninger regner løbsarrangøren stadig med, at sæsonen vil ende med at have 15-18 grandprixer.

Oprindeligt skulle sæsonen have indeholdt 22 grandprixer, hvilket ville have været ny rekord.

Den vingeskudte sæson vil desuden blive gennemført uden tilskuere.