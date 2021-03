Du overlever ikke som et røvhul

- Du holder ikke længe i sportsvogne, hvis du opfører dig som et røvhul. Kevin Magnussens teamkammerat Renger van der Zander glæder sig over, at danskeren er præcis så ligetil, som han huskede ham

Afslutningen på Kevin Magnussens debut i amerikanske sportsvogne kunne ikke være mere hjerteskærende. Med få minutter tilbage lå teamkammeraten Renger van der Zande i drabelig kamp om sejren, da Chip Ganassi Racings Cadillac punkterede for anden gang.

For den 35-årige hollænder var det tredje Daytona-sejr på stribe, som glippede.

- Det er forfærdeligt, og det eneste, man kan gøre, er at se fremad. Jeg nød virkelig weekenden på grund af vores præstation, og det gav mig en masse selvtillid til resten de kommende løb, siger han til Ekstra Bladet.

Nok så vigtigt fik samarbejdet med Kevin Magnussen en god start. Danskeren mødte åbensindet op, og Formel 1 havde ikke gjort ham til en krukke.

- Vi kender hinanden lidt, men det er altid et spørgsmål med folk fra Formel 1, og hvordan de kommer derfra. For det er lidt af en slange-rede med ikke altid rare mennesker. Du ser nogle blive en del af det, siger Renger van der Zande.

- Jeg kender Kevin, fra han var yngre. Jeg har altid godt kunne lide ham, og jeg kender hans far fra alle lufthavne, hvor jeg befinder mig, fordi vi altid rejste til de samme weekender.

- Jeg mødte Kevin igen, og han er præcist den samme, som jeg huskede ham. En superflink fyr, som var klar til at tage kampen for sejre op. Der er ikke så meget mere til Kevin, end hvad du ser. Derfor er jeg glad for at skulle arbejde med ham, siger hollænderen.

Renger Van der Zandes karriere har for alvor taget fart, efter han er fyldt 30 år. Som sideforretning forsikrer han racerbiler i mange forskellige kategorier. Foto: Chip Ganassi Racing

For 12 år siden mødte de hinanden hos Motopark Academy, hvor Kevin Magnussen kørte tysk Formel 3.

- Han var 16 år, og jeg var et par år foran ham og kørte den europæiske Formel 3-serie. Han er seks år yngre end mig. Det er en ret stor forskel især i de alder. Han var en cool lille fyr, som prøvede at skabe sig en karriere, hvilket lykkedes for ham. Fantastisk at han nåede Formel 1.

- Jeg nåede det aldrig selv, men ville have elsket det. Så selvfølgelig har jeg en masse spørgsmål til ham.

I disse dage er det ellers Kevin Magnussen, som skal lære af Renger van der Zander, hvad danskeren også er meget bevidst om. For karrieren i USA og fra 2022 i WEC kræver andre dyder og færdigheder end Formel 1.

Renger van der Zander kender til begge verdener.

- Når du kører formel-biler, skal du være egoist selv internt på teamet. I sportsvogne er man mere en del af det. I Formel 1 kæmper man mere mod teamet omkring en i stedet for at være en del af det. Det er en stor forskel.

- Hvis det ikke er en del af din natur, skal du ændre dig, for du holder ikke længe, hvis du opfører dig som et røvhul eller egoist i sportsvogne, siger hollænderen.

Chip Ganassi har færddiggjort sine undersøgelser af de to punkteringer på Daytona. Roden var en mindre mekanisk fejl, som indledte en ond spiral, der belastede det ene dæk for meget. Pitstop eller spidse dele på bilen havde intet med defekterne at gøre. Foto: Chip Ganassi Racing

Længere stints og trafik fra de langsommere klasser skal man også vænne sig til. Som konkurrent til Fernando Alonso i 2018 og kollega i 2019, da van der Zande vandt Daytona sammen med spanieren, har han oplevet andre F1-kørere gennemgå samme læringskurve som sin danske kollega.

- Da Lando Norris og Alonso kom til Daytona forsøgte de at køre bilen som en Formel 1-bil og ramte alle kerbs.

- Du kan presse bilen og klemme et par tiendedele mere ud af den, men så ødelægger du den, den holder ikke de 24 timer. Eller måske holder den, men er ikke så god i de sidste timer. I sportsvogne skal man stadig bruge bilen i slutningen af løbet. Det er en anden tilgang til, hvordan man kører den.

- Jeg behøver ikke at lære Kevin at køre stærkt. Han ved, hvordan man kører en racerbil. Jeg kan lære ham, hvordan man passer på bilen, hvornår man bruger kerbs, hvordan man håndterer trafikken og de ting, som er nye for ham.

- Men en fyr som Kevin fanger den slags meget hurtigt. Du behøver kun sige det en gang. Samtidig er Kevin meget åben, vil gerne forstå og prøver at gøre det rigtigt, så han lytter rent faktisk til folk med lidt mere erfaring, siger Renger van der Zande.

Næste store opgave er de 12 timer på Sebring 20. marts, hvor Scott Dixon igen er med som tredjekører.

