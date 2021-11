Kevin Magnussens sæson hos Chip Ganassi Racing havde potentialet til at være fænomenal, men heldet manglede i det afgørende øjeblikke. Danskeren jagter i Georgia en sidste triumf

En sejr til Petit Le Mans denne weekend på ikoniske Road Atlanta i Georgia vil være et passende punktum for Kevins Magnussens amerikanske eventyr med Chip Ganassi Racing og makkeren Renger van der Zande.

Mesterskabet er uden for rækkevidde, men chancen er i den grad til stede til USA’ tredjestørste løb for sportsvogne. Tre andenpladser og en tredjeplads er det blevet til i de fire seneste løb for Kevin Magnussen og Renger van der Zande, der kun i juni i Detroit har stået øverst på podiet.

- Vi har været utroligt tæt på at have en helt fænomenal sæson, det er bare ikke helt lykkedes. Vi har lavet nogle dumme fejl og har været uheldige mange gange, men mest dumme fejl strategisk. Vi har sgu haft den hurtigste bil set henover sæsonen, så det er irriterende at kigge på, når man ser, hvor vi er i mesterskabet, siger Kevin Magnussen til Ekstra Bladet.

Chip Ganassi Racing er en vindermaskine i amerikansk motorsport, men besluttede sig først sent for at vende til den store DPi-klasse. Bilen havde ikke kørt mange omgange, før programmet bød på 24 timers Daytona og 12 timers Sebring, som er sæsonens højdepunkter.

Kevin Magnussen tog til USA for igen at køre med om de sjove placeringer. Før sidste løb er det blevet til fem podier, men kun et besøg på øverste trin. Her ønsker teamejer Chip Ganassi tillykke med sejren i Detroit. Foto: Brian Cleary/Getty Images

Alligevel var Chip Ganassi med Kevin Magnussen marginaler fra at vinde begge.

- Min helt store drøm i år var at vinde Daytona; der kom vi rigtig tæt på, men havde den punktering til sidst, som kostede sejren. Den næste store var Sebring, og den havde vi så langt nede i lommen, som vi kunne indtil et sammenstød med et GT-bil, som også tog os ud af racet, siger Magnussen.

10 timers-løbet Petit Le Mans er også et af dem, man rigtig gerne vil have på sit cv.

- Jeg ser vinderchancen som god, men det sindssyge ved IMSA er, at det virkelig er en boksekamp. Du kan ikke bare sætte pole, og så ser det godt ud for løbet. Det er først til allersidst, hvor der virkelig bliver kæmpet.

- Du kan ligge og føre, men på grund af måden, IMSA bliver kørt på, kan du aldrig vide dig sikker. Du bliver altid sat skak til allersidst ligegyldigt, hvor langt du er foran.

Denne weekend kører Kevin Magnussen for sidste gang for Chip Ganassi Racing. Teamet fortsætter i LMDh-klassen. Foto: Chip Ganassi Racing

2021 har været et mellemår for den 29-årige dansker, hvor han har skullet omstille sig fra Formel 1 til langdistanceløb i sportsvogne, før han fra næste år for alvor tager hul karrieren hos Peugeot.

På det personlige plan har det været en oplevelse at tilbringe så meget tid i USA.

- Jeg synes, det har været en kæmpe fornøjelse, og jeg har virkelig hygget mig. Jeg har kørt nogle sindssygt fede baner, som jeg har været på mange gange som barn, fordi min far har kørt der. Så det har været lidt af et ‘trip down memory lane’ til jeg stod på sidelinjen, så på min far og drømte om at blive racerkører.

Vises på TV3 Sport, Viaplay og IMSA.com fra lørdag kl. 18.10

Indycar-stjernen Scott Dixon (med ryggen til) er tilbage i bilen sammen med Kevin Magnussen og Renger van der Zande (i baggrunden). Foto: Brian Cleary/Chip Ganassi Racing

Tvivl om Le Mans

Hvornår træder Peugeot i WEC-verdensmesterskabet med sit hypercar-projekt, og hvorvidt franskmændene når det til juni og Le Mans er stadig i uvist.

Det er målet, men vigtigere er det for Peugeot, at bilen er 100 procent klar. For fælden klappen, når man deltager i sit første løb. Herefter bliver teknologien fastfrosset i årevis, og udvikling er ikke tilladt.

I kulissen bokser hypercar-producenterne mod de bilmærker, som stiller op under LMDh-reglementet. Den nye topklasse inden for sportsvogne skal rumme begge biltyper i både Europa og USA. Man som altid slås man om ‘Balance of performance’-systemet, som skal sikre konkurrence på lige vilkår.

Kevin Magnussen debuterede i sommer til Le Mans i LMP2-klassen. Det er endnu uvist, hvorvidt Peugeot bliver klar til næste udgave af den franske klassiker. Foto: Jan Sommer

Kevin Magnussen er så småt i gang hos Peugeot.

- Det begynder at blive mere og mere. På et eller andet tidspunkt kommer vi i gang med teste bilen, så bliver det mere intenst og derefter så til at køre løb næste år. Det vil langsomt intensivere, siger han, men arbejder stadig på bijob.

- Jeg går med mange planer og kigger på muligheder for at komme ud og få noget erfaring. Peugeot er meget samarbejdsvillige til at give mig lov til at køre andre ting ved siden af, siger han.

- Er der realistisk at køre noget i løbet af året end Peugeot?

- Ja, det tror jeg.

