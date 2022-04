Efter alvorligt styrt: Dansker ude af koma

Der er gode nyheder angående den danske motocross-kører Thomas Kjer Olsen.

Søndag kom den rystende melding ellers, at den 25-årige dansker, der blandt andet har vundet VM-sølv i MX2-klassen i 2019, havde pådraget sig en så alvorlig hovedskade under et kvalifikationsløb i byen Kegums i Letland, at lægerne besluttede at lægge ham i kunstig koma.

Men nu er han igen ved bevidsthed. Det oplyser hans hold DIGA Procross KTM Racing Team på Facebook.

- I de seneste dage har lægerne bragt Thomas tilbage til bevidsthed på grund af hans stabile helbredstilstand. Thomas er i stand til at bevæge sine arme og ben og gør heldigvis yderligere fremskridt hver dag, skriver de i opslaget.

Artiklen fortsætter under opslaget..

- For at give Thomas et velkendt miljø er hans overflytning fra Letland til hjemlandet Danmark planlagt i den kommende uge. Der vil den lange og hårde proces med at komme i bedring også begynde.

De oplyser videre, at det ikke vil være muligt at besøg danskeren i den kommende tid.

- Det vigtigste for Thomas i de næste par er at få masser af hvile for at restituere bedst muligt. Af denne grund er besøg desværre ikke muligt i denne periode.

- Familien og holdet vil igen gerne takke jer alle for beskederne vedrørende Thomas' helbred og bønnerne for ham. Vi glæder os alle til snart at se ham tilbage på banen, sund og smilende.

Ud over VM-sølvet, som blandt andet gav Thomas Kjer Olsen en plads som nummer 37 på Ekstra Bladets liste over årets 100 største sportspræstationer i 2019, har Thomas Kjer Olsen tidligere vundet VM-bronze to gange.

I 2017 var han desuden nomineret som årets fund af Politiken.