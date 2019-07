Efter van(d)vittig sejr: Michael skal køre penge ind på Bellahøj

Når det ikke kan blive anderledes, er det heldigt, at Danmarks hotteste racernavn, Michael Christensen har en friweekend og kan møde op ved weekenden fartfest på Bellahøj.

Den nykårede verdensmester vil ankomme med en ny frisk triumf, da han i weekenden sammen med en nuværende makker og en eks-makker, Kevin Estré, Frankrig og Richard Lietz, Østrig vandt et bogstaveligt talt van(d)vittig 24 timers løb på Spa i Belgien.

Trioen bemandede en Porsche 911 fra et såkaldt kundeteam med adresse i Dubai.

I over fem timer var løbet neutraliseret på grund af den voldsomme regn, som ramte store dele af Nordeuropa, og betød ekstra udfordringer for de 72 startende sportsvogne, hvor den tidligere verdensmester Nicki Thiim triumferede i en Aston Martin i den lidt mindre Pro-Am-klasse.

Dermed har sidstnævnte fuldendt et fornemt hattrick med sejre i 24 timer på Nürburgring, 24 timer på Le Mans og senest 24 timer på Spa.

Det er en sejr mindre end den regerende verdensmester Michael Christensen, som foruden 24 timer i Spa har vundet klassen i 24 timer på Daytona 24 timer, 12 timer på Sebring og 24 timer på Le Mans.

Når der i weekenden er Copenhagen Historic Grand Prix skal en hotte danske Porsche-kører trække læsset sammen med den ubestridte Le Mans-konge, den ni-dobbelte vinder Tom Kristensen.

Sidste år var der over 40.000 tilskuere til løbet, hvor et fast indslag er Race for Riget.

I ni år har en række af Danmarks bedste racerkørere anført af ambassadøren for projektet, Jan Magnussen kørt omkring 3,5 millioner kroner ind til BørneUnge-program.

Far har de seneste år fået god hjælp af Kevin Magnussen optaget, men i år er 2 x Magnussen optage af henholdsvis Formel 1 i Ungarn og amerikansk mesterskab i USA. Nicki Thiim er logså optaget af et løb i England.

Derfor kan Michael Christensen og Tom Kristensen se frem til at blive et par eftertragtede 'privatchauffører'.

Sidstnævnte har igen i år inviteret gode venner til Pro-Am-løbet, som vil komme til at dufte lidt af det berømte 24 timers løb.

Gæsterne er to tidligere medkørere, Dindo Capello, Italien og Frank Biela, Tyskland, og de tre har tilsammen vundet Le Mans 17 gange fordelt på Tom Kristensen med ni sejre, Frank Biela fem sejre og Dindo Capello tre sejre.

Så der vil blive Le Mans-stemning over weekenden, da der er både nuværende og tidligere kørere fra verdens største sportsvognsløb på deltagerlisten, deriblandt den klassevinder og Vild med Dans-vinder Casper Elgaard, der ellers har stoppet karrieren.

En række af de hjemlige navn er også at finde diverse start lige som denden tidligere rallyverdensmester Stig Blomqvist, Sverige samt Prins Joachim.

