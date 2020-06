- En afskyelig handling

Motorsport-serien Nascar blev i weekenden ramt af en sag, der karakteriseres som en racistisk hændelse.

Således blev der fundet en løkke i garagen hos den amerikanske kører Bubba Wallace, der er den eneste sorte kører i Nascar-feltet. En sport, som er populær i de amerikanske sydstater med sin problematiske fortid med forskelsbehandling og decideret lynchninger.

Den blev fundet, efter han kom tilbage fra søndagens kørsel.

- Vi er vrede og chokerede og kan ikke understrege nok, hvor alvorligt vi tager denne afskyelige handling, lyder det i en meddelelse fra Nascar.

Man har sat en undersøgelse i gang for at finde den eller de skyldige, og der vil være hårde konsekvenser.

- Vi har påbegyndt en øjeblikkelig undersøgelse og vil gøre alt for at finde de skyldige, så de kan fjernes fra sporten, lyder det.

Episoden sker efter en periode, hvor Bubba Wallace har brugt sin stemme i kampen mod racisme. Det har flere sportsstjerner gjort i kølvandet på, at George Floyd, der var sort, døde i politiets varetægt efter en brutal anholdelse.

Bubba Wallace er den eneste sorte kører i den hvide Nascar-sport. Foto: Jared C. Titon/Ritzau Scanpix

Nascar støtter kampagnen Black Lives Matter og har udstedt et forbud mod at flage med Konføderationens flag fra Den Amerikanske Borgerkrig. Sydstatsflaget har ellers været nærmest et symbol på sporten.

Wallace er ulykkelig over situationen, udtrykker han på Twitter:

- Dagens racistiske og hadske hændelse gør mig utroligt trist og er en smertefuld påmindelse om, hvor meget længere vi som samfund må gå, og hvor vedholdende vi må være i kampen mod racisme.

- I de seneste uger har jeg været overvældet af den store støtte i Nascar-miljøet både blandt kørere og andre teammedlemmer i garagen, lyder det fra Wallace.

For kun en par måneder siden fik en Nascar-kører en fyresedlen for at bruge, hvad man derovre kalder N-ordet - LÆS MERE HER.

