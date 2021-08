En ny æra: - Sindssygt spændende

I år kørte fem biler med om sejren i Le Mans. Snart stiller 25 fabriksbiler til start. Kevin Magnussen ser frem til at blive del af den mest konkurrencedygtige tid i sportsvogne nogensinde

LE MANS (Ekstra Bladet): Med hele ti danskere til start i årets Le Mans og en enkelt bil med to gange Magnussen i cockpittet har løbet fyldt meget for danske motorsportsfans.

Internationalt har 89. udgave af verdens mest berømte 24 timers-løb været en rolig version med kun fem biler i kamp om den overordnede sejr; og de to Toyotaer i en klasse for sig selv.

Men der er tale om en stilhed før stormen.

I de kommende år vælter det ind med teams til den store klasse.

Peugeot med Kevin Magnussen og Mikkel Jensen. BMW, Audi og Porsche bare for at nævne de tyske. Selv Ferraris røde farve vender tilbage til Le Mans efter et halvt århundredes fravær.

- Jeg synes, det er sindssygt spændende, at der kommer så mange fabriksteams. Jeg kan ikke huske, at der nogensinde i motorsporten har været så mange, siger Kevin Magnussen til Ekstra Bladet.

- Det bliver største i sportsvognsrace nogensinde, spæder Jan Magnussen til.

- Fandeme spændende, fortsætter Kevin Magnussen.

Under sin Le Mans-debut har den 28-årige dansker snust lidt rundt i paddocken. Han finder sin mobil frem og læser op fra en liste over de mange bilfabrikanter, som enten har bekræftet sin ankomst til Le Mans’ store klasse eller forventes snart at gøre det.

Prototyper er på vej ind i en spændende æra med massevis af fabrikanter. Foto: Jan Sommer

- Formel 1 ville miste meget, hvis Ferrari ikke var der. Nu træder de ind her, og mange andre bilfabrikanter holder øje med, hvor mange som melder sig til.

- Lige nu ser det ud til, at der kommer 24-25 fabriksbiler. Så der skal findes 25 gange tre kørere, siger Kevin Magnussen.

- Der bliver vanvittig hård konkurrence. Du kan komme til at sidde i en fabriksbil og være sidst. Nogen vil være på sidstepladsen hos et top-topteam!

Efter denne weekends Le Mans-debut sammen med Jan Magnussen for Team Sashi High Class Racing i LMP2-klassen er der imidlertid ingen garanti for, at Kevin Magnussen kører Le Mans i 2022.

Selv om WEC-mesterskabet indledes i Florida i marts, bliver Le Mans i juni 2022 det absolut tidligste tidspunkt, at Peugoets 9X8 slippes løs.

- På nuværende tidspunkt ser det usandsynligt ud, at Peugeot når til Le Mans, men så bliver det i hvert fald til løbet efter, siger Kevin Magnussen.

- Der kommer en bølge af fabriksteams til 2023, så der sker en masse ting med reglementet lige nu, fordi der både er LMH og LMDh, som kører mod hinanden.

- Peugeot stiller op i hypercar sammen med Toyota, Ferrari og Glickenhaus. Alle LMDh-teams kæmper for, at hypercar (LMH) ikke skal have en fordel, forklarer han.

- Peugeot er stadig i gang med at se, hvad reglementet bliver, hvad skal vi designe, så de kan ikke rigtig komme i gang med at producere bilen, før det er helt på plads.

Reglerne er således skruet sammen, at når bilen først tages i brug, låses udviklingen på den i fem år. Ergo vil man hellere forsinkes lidt for at være sikker på, at man rammer rigtigt.

I årets Le Mans har man allerede de nye hypercars i aktion. Bilerne er lidt simplere for at holde omkostningerne nede sammenlignet med den ekstremt dyre LMP1-klasse. Det kostede i år små ni sekunder på omgangstiden.

Toyota har sin hypercar klar allerede fra dette års Le Mans. Foto: Jan Sommer

Toyotas pole-position lød 3.23,900 minutter mod 3.15,267 minutter i fjor.

- Bilerne bliver langsommere, ja, siger Kevin Magnussen.

- Men Toyota kører rundt med en usynlig campingvogn bag sig. Jeg er sikker på, at de hurtigere, konstaterer danskeren.

Med andre ord gemmer de på lidt, indtil de alvorlige rivaler dukker op.

- Ligesom i Formel 1 finder man nye veje omkring begrænsninger i reglementet, og man finder nye måder at gøre bilerne hurtigere. Men de er også tungere og kommer ikke til at nå LMP1'ernes niveau med 1000 hestekræfter og fuldt træk på alle hjul, siger han.

De nye prototyper: LMH og LMDh Le Mans Hypercar (LMH) erstatter fra LMP1-klassen fra 2021. Hver fabrikant bygger sin bil fra bunden. Le Mans Daytona h-klasse (LMDh) opererer med samme understel, gearkasse og hybridsystem. Motor og karrosseri vælger man selv. LMDh erstatter fra 2022 DPi-klassen i USA, hvor Kevin Magnussen kører i denne sæson for Chip Ganassi. De tekniske specifikationer minder om hinanden, og begge klasser kan konkurrere om Le Mans samt FIA’s verdensmesterskab for langdistanceløb. Bekræftede LMH-deltagere: Toyota (2021), Scuderia Cameron Glickenhaus (2021), Peugeout (2022), ByKolles (2022), Ferrari (2023). Bekræftede LMDh-deltagere: Acura-Honda (2023), Audi (2023), Porsche (2023), BMW (2023). Sandsynlige deltagere: Cadillac, Lamborghini, Alpine-Renault, Bentley.

Minder om et F1-team

LE MANS (Ekstra Bladet): Efter en årrække hos Formel 1’s mindste team er Kevin Magnussen tilbage i et setup, hvor budgetterne matcher ambitionerne.

Hypercar-klassen genopliver den store sportsvognsklasse, og den danske racerkører kan lide, hvad han har set hos Peugeot.

- Imponerende vil jeg sige. Det er virkeligt et top Formel 1-team bare i Le Mans. De minder mig om, hvordan det var at være hos McLaren og til dels Renault med deres datadrevne tilgang og deres udviklingsafdelinger (R&D), siger Kevin Magnussen.

Både han og den aarhusianske Peugeot-kollega Mikkel Jensen har indledt arbejdet for den franske gigant, selv om de tidligst kommer i konkurrence næste sommer.

Mikkel Jensen kører Le Mans i den mindst klasse, men kører også LMP2 i USA og næste år er han fabrikskører for Peugeot i Hypercar. Foto: Jan Sommer

En gang om måneden går turen til Versailles uden for Paris for at køre simulator og lave andre forberedelser til den store satsning.

- Jeg designer ikke gearkassen, men er en del af at se på, hvad der er optimalt for os med cockpittet, rattet, hvor ting skal sidde, og hvad vi har brug for af informationer, forklarer Kevin Magnussen.

- Jeg deler ud af min erfaring, og det gør de andre kørere også. Det er en del af, hvad simulatoren bliver brugt til.