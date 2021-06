Endelig sammen: Hårene rejste sig

De har drømt om det i flere år, og om to måneder bliver det til virkelighed.

Jan og Kevin Magnussen, far og søn, skal køre det legendariske 24-timers-løb Le Mans i den samme racerbil - og nu er forberedelserne for alvor skudt i gang.

Team Sashi High Class Racing, som også inkluderer den tredje kører Anders Fjordbach, har i de seneste dage testet Le Mans-raceren på en bane i Barcelona.

Det er første gang, Magnussen og Magnussen deler bil, og for den yngste af dem var det en stor oplevelse, fortæller han i en pressemeddelelse.

- Det var virkelig fedt. Det er jo ret naturligt for min far og jeg at snakke om racerbiler, for det har vi jo gjort, stort set siden jeg kunne tale, og vi forstår virkelig hinanden godt.

- Men normalt plejer vi at snakke om hver vores racerbiler, og nu handlede det pludselig om den samme.

- Det var sjovt og interessant at høre hinandens feedback om den bil, man selv kører, og det var særligt sjovt at stå og sammenligne min fars data med mine egne. Det var en ekstraordinær oplevelse, siger Kevin Magnussen.

Selv om Jan Magnussen har lidt flere år på bagen, rejste hårene sig på armene i løbet af de to testdage i Barcelona.

- Det var et stort øjeblik at se vores egen Le Mans-bil rulle ud af garagen. Og selvfølgelig gav det ekstra meget gåsehud at se Kevin hoppe i bilen.

- Vi har arbejdet enormt hårdt for at få det her projekt til at lykkes, og der venter os stadig en masse arbejde. Men midt i det hele er vi jo i virkeligheden bare far og søn på en racerbane, som får lov til at gøre noget sammen, som vi altid kun har kunnet drømme om, siger Jan Magnussen.

Far og søn stiller i Le Mans op i LMP2-klassen, som målt på motorkraft er den næststørste klasse. I de to testdage i Barcelona tilbagelagde danskerbilen 262 omgange svarende til 1441 kilometer og var den hurtigste på banen.

Anders Fjordbach, som formentlig vil leve en tilværelse lidt i skyggen af Magnussen-familien under Le Mans, er fortrøstningsfuld.

- Det har været to gode dage, både fordi vi fandt en masse god fart i bilen, men særligt fordi, at vi er tre kørere med den samme kørestil. Det, der overraskede mig mest, var faktisk at sammenligne vores data og se, hvor ens vi alle tre kører bilen, siger Fjordbach.

Den udlægning bakker både Kevin og Jan Magnussen op om, og de er nu et skridt tættere på drømmen, som bliver til virkelighed 21. august, hvor flaget går til Le Mans.