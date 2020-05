Fadæse bag skærmen: Nu er han suspenderet

Audi har valgt at suspendere deres Formel E-racerkører Daniel Abt, som også har fået en bøde

Mens racerbilerne har holdt parkeret, siden coronakrisen brød ud, så har der været gang i diverse joysticks og virtuelle løb.

Et sådant deltog Audis Formel E-kører Daniel Abt i, da der i weekenden blev afholdt Race at Home Challenge Series blandt kørerne i klassen.

Og mens det så ud til, at Abt kørte et fænomenalt comeback hjem, så skulle det vise sig, at han fik professionel, virtuel hjælp.

Vakte undren

Efter en sløj start på de virtuelle løb formåede han pludselig at revanchere sig til en samlet tredjeplads, hvilket vakte en del undren hos de andre kørere.

Alle kørere blev filmet under løbene, men et udfald i Abt's videofeed lagde ikke ligefrem en dæmper på mystikken omkring præstationen.

Det kom efterfølgende frem, at han fik den professionelle gamer Lorenz Horzing til at tage det virtuelle ret, hvilket har fået Audi til at tage konsekvens.

'Integritet, transparens og konsekvent overholdelse af de gældende regler er topprioriteter' lyder det fra Audi.

'Derfor har Audi Sport valgt at suspendere Daniel Abt', lyder det videre.

Den 27-årige tysker har desuden fået en både på 10.000 euro, svarende til knap 75.000 kroner.

På den virkelige racerbane har Daniel Abt fin succes. Her fejrer han tredjepladsen ved Formul E-løbet 'ePrix de Paris'. Foto: Kenzo Tribouillard/Ritzau Scanpix

