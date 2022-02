Familiebil klar til nyt Le Mans-forsøg

Peugeot bliver ikke klar til årets Le Mans, så Kevin og Jan Magnussen satser på at køre det ikoniske løb sammen igen

Det er ikke noget, som er så skidt, at det ikke er godt for noget.

På Paul Ricard testede Kevin Magnussen for nyligt for første gang Peugeots revolutionerende 9X8 Hypercar, men som længe ventet bliver den ikke klar til Le Mans.

Det bekræfter den franske bilgigant.

Udfordringen er, at når man indtræder i den nye Le Mans Hypercar-klasse (LMH), låser man bilens specifikationer i tre år, så det er temmelig vigtigt, at skidtet fungerer efter hensigten!

De nye prototyper kommer først for alvor op i omdrejninger fra 2023, så Peugeot har hele tiden været forbeholden om sin Le Mans-deltagelse i 2022 og satser nu officielt på debut senere på sommeren.

Derfor har Kevin og Jan Magnussen sideløbende arbejdet på en plan B, som er trådt i kraft nu, hvor den franske arbejdsgiver har udskudt sin debut.

Magnussens familieprojekt til det ikoniske 24 timers-løb får endnu et skud med bøfkongen John ‘Sashi’ Nielsen som hovedsponsor.

Tidligere på måneden ansøgte High Class Racing om deltagelse i LMP2 til Jan og Kevin Magnussen med Mark Patterson som tredjekører.

- Jeg håber at få endnu et forsøg med Kevin. Sidste år til Le Mans var fantastisk, men resultatet var elendigt, siger Jan Magnussen til Ekstra Bladet.

- Men det kommer an på, om High Class Racing får to biler, og der er rift om pladserne, siger Magnussen senior.

Der bliver krydset alt, hvad krydses kan, indtil deltagerlisten til årets Le Mans offentliggøres mandag klokken 14.

For hele Magnussen-familien var Le Mans 2021 en drøm, som gik i opfyldelse. Foto: Jan Sommer

Familieprojektet har fordel af sine to meget kendte kørere, som sidste år var løbets største historie; også internationalt.

Motorproblemer og manglende topfart ødelagde chancerne i fjor, så sportsligt er der tro og håb om oprejsning.

I 2021 stillede danskerbilen op i LMP2 Pro-klassen, men denne gang har man ansøgt om plads i LMP2-amatørklassen.

- Pro-klassen er i år de-facto fabrikshold, som gearer op til at køre den nye LMDh-klasse fra 2023, fortæller Magnussen om den beslutning.

Da Kevin og Jan Magnussen begge har den højest mulige licens, platin, skal de derfor parres med en ren amatør. Han hedder Mark Patterson og er en ældre sydafrikansk rigmand med bronzelicens bosat i USA.

Tredjemanden sidste år, Anders Fjordbach, er sølvkører og har derfor et for højt niveau til at kunne fortsætte samarbejdet i am-klassen.

Sportsligt gik Le Mans 2021 ikke som planlagt. Nu håber Magnussen-familien på endnu et forsøg. Foto: Jan Sommer