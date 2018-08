Fans ventede forgæves: Derfor dukkede Kevin aldrig op

Kevin Magnussen skuffede søndag ubevidst en masse fans, som ellers stod klar og var villige til at smide 2.500 kroner for at komme ud at køre med deres store helt på Bellahøj

BELLAHØJ (Ekstra Bladet): Det var meldt ud vidt og bredt, at den ferierende Formel 1-stjerne Kevin Magnussen trådte til som stand-in for faderen Jan i forbindelse med velgørenhedsarrangementet 'Race for Riget', som er en fast del af Copenhagen Historic Grand Prix.

Jan Magnussen er ambassadør for Race for Riget, som siden 2010 har støttet Rigshospitalets BørneUngeProgram.

Kevin Magnussen mødte da også frem lørdag, hvor han nåede at køre 10 ture i en Ferrari 458 GT2 og indsamle 25.000 kr.

Otte kom denne dag til at vente forgæves, men kom på liste, så de kunne komme ud at køre søndag.

Her var der bare hverken en Kevin Magnussen eller en Ferrari ...

- Kevin har meldt afbud, lød beskeden, men det er ikke hele sandheden.

For 9. gang kørte de danske racerkørere penge ind til til Rigshospitalets børne -og ungeprogram ved at være chauffører for betalende gæster. Foto: Jan Sommer.

Race for Riget var i følge Magnussen-lejren på forhånd blevet informeret om, at Kevin kun kunne være til stede lørdag, og det samme var Ferrari Danmark også blevet orienteret om.

Derfor kunne de mange tilskuere ikke beskue den 'danske' Ferrari fra Le Mans 2016, som var blevet stillet til rådighed.

Fraværet fik dog overhovedet ingen indflydelse på indsamlingen, som igen satte rekord.

Der blev kørt 654.750 kroner hjem på de to timer, som var afsat til arrangementet.

De to Le Mans-stjerner, den ni-dobbelte vinder Tom Kristensen og årets klassevinder Michael Christensen førte an og fik god hjælp af blandt andre den tidligere Formel 1-kører Nicolas Kiesa og den tidligere Le Mans-kører Christoffer Nygaard.

Se også: Dansk motorløb udsat for grov sabotage: - Vi er ude over drengestreger

Se også: Kæmpe stjerne stopper: - Min tid på landsholdet var ikke altid nem

Se også: Dansk super-kvinde tager nyt VM-guld: - Har været et sindssygt forløb