Far snupper en dobbelt op

Den ellers fyrede Jan Magnussen vil få en dobbelttur i den gule Corvette.

Danmarks mest vindende racerkører skal ikke kun køre seks timers løbet i Texas på Formel 1-banen i Austin om godt to uger.

Som far Magnussen løftede sløret for ved tirsdagens 'far og søn talkshow', Jan og Kevin Magnussen i Cirkusbygningen, er han på vej mod et hurtigt come back i USA.

Corvette, som mod sin vilje måtte skille sig af med deres danske topnavn igennem 16 år på en ordre fra toppen af GM-koncernen, har også hyret danskeren til et VM-løb over 1000 miles, når den tidligere militærbase i Sebring i Florida vil gentage sidste års doubleheader med først et VM-løb og derefter det traditionelle 12 timers løb

Her skal løbets mest vindende kører, i øvrigt den samme som i 24 timers løbet i Le Mans - altså Tom Kristensen med seks sejre være til stede som manden med flaget i rollen som Grand Marshal.

I forvejen har Danmarks største motorsportsnavn fået opkaldt den 6 km lange banens sving 3 efter sig, lige som Tom Kristensen er optaget i banens Hall of Fame.

Det er ikke kun Tom Kristensen, som har vundet på den legendariske bane.

Således er Jan Magnussen noteret for fem klassesejre i 12 timers løbet, som han i skrivende stund ikke skal køre, men kun overvære som tilskuer, hvilket også var tilfældet, da årets første løb i USA, Daytona 24 timer for første gang i umindelige tider blev kørt uden danskeren til start.

Jan Magnussen skal i Sebring som i Austin være makker med tyskeren Mike Rockenfeller i den nye Corvette C8, som den danske veteran i hemmelighed var med til at udvikle, så han kender den nye bil bedre end de fleste.

Udsigten til at køre bilen, som han har været tæt på fra start til slut, har fået ham til at glemme alt om den dårlige behandling, som han har været udsat for, da GM dikterede 'America First' som en vis Donald Trump og erstattede Magnussen senior med amerikaneren Jordan Taylor.

