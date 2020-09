Farmand jagter sit livs sejr i Le Mans

Så ruller 2. division igen, og Ekstra Bladet sender samtlige 14 kampe i hver eneste runde. Køb adgang her (+) for kun 49 kroner om måneden.

Årets forsinkede udgave af Le Mans kan ende med at blive hans livs sejr.

Selv om det søndag eftermiddag sagtens slutter med dobbelt op for Nicki Thiim med karrierens anden Le Mans-sejr og anden VM-titel, vil det ikke være hans livs største øjeblik.

For godt fire måneder kunne racerkøreren for første gang skrive farmand på cv'et, da han blev den stolte far til sønnen Isaac.

- Det vil jeg aldrig glemme, skrev Nicki Thiim på Instagram, da drømmen om at blive far blev til virkelighed.

Selv om der er kommet en ny Thiim, skal lille Isaac ikke som sin far tage arven op.

Nicki Thiims far, Kurt Thiim var i over 10 år et af de absolutte topnavne i den tyske DTM-serie med blandt andet et DTM-mesterskab i 1986.

- Isaac skal enten spille fodbold eller have en tennisketcher i hånden, har Nicki Thiim allerede meddelt omverden.

En stolt far

Når det 59 biler store Le Mans-felt flages af sted kl. 14.30 er Nicki Thiim at finde i anden startrække i GTE Pro-klassen.

Som sædvanligt er han sammen med Marco Sørensen, mens briten Richard Westbrook er tredjemand på Aston Martin Vantage nr. 95.

De forsvarende verdensmestre, Michael Christensen og Kevin Estre, Frankrig i Porsche 911 er eneste tilbageværende trussel i VM-kampen, hvor der er 'finale' midt i november i Bahrain.

Nicki Thiim og Marco Sørensen kan allerede sikre sig VM-titlen i morgen med en sejr, da der køres om dobbelt point i 24 timers løbet, men hvis regnestykket skal gå op, kræver der en sejr, mens den forsvarende verdensmester Michael Christensen ikke må slutte bedre end nummer tre.

Afstanden inden 24 timers løbet på Le Mans er 19 point, og der er 50 rare VM-ponit til vinderne.

- Målet er at vinde begge titler i Le Mans. Det er, hvad vi har arbejdet hen imod, har Nicki Thiim fortalt til Aston Martins hjemmeside.

I duellen med Porsche har Aston Martin en fordel af f. eks. en højere topfart på den seks km lange Mulsanne-strækning.

I GTE Am-klassen kan Ferrari-køreren Nicklas Nielsen også blive verdensmester før tid sammen med franskmændene Francois Perrodo og Emmanuel Collard, men her er regnestykket godt ikke så simpelt.

Den fransk/danske Ferrari har et forspring på 12 point til en Aston Martin Vantage med bl. a. den tidligere le Mans-klassevinder Jonathan Adams.

