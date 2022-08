Ferrari på afveje: Vækker opsigt på motorvejen

Det går ikke. Det er garanteret vildt sjovt, men det er ulovligt.

Racerkørere som den Ferrari, der kan ses i dette tv-klip, må ikke køre på offentlig vej.

Og derfor fik ejeren af bilen i 2019 en solid bøde for at have brudt loven, da raceren trillede ud på motorvejen i Tjekkiet.

Nu er det så sket igen.

Myndighederne kunne hverken dengang eller nu dokumentere, hvem der sad i bilen – på grund af hjelmen. Men ejeren kender de.

Det eneste man ved med sikkerhed er, at der er tale om en Ferrari med nummer 7. Flere kilder uafhængige af hinanden peger på, at der er tale om den racer, der kørte GP2 – nu bedre kendt som Formel 2 – mellem 2008 og 2010.

Annonce:

Der peges på, at det lyder som en V8-motor, der ligger i den, og det tyder også på, at der er tale om en racer fra den epoke. I øvrigt var det i 2007, Ferrari senest vandt VM-titlen – med Kimi Räikkönen bag rattet.

Hvor længe eller hvor langt den opholdt sig på offentlig vej, vides heller ikke. Her er den dog fanget på D4-strækningen mellem Pribram og Dobris sydvest for Prag. I øvrigt flankeret af en Lamborghini og en Bugatti.

Den tyske tv-station RTL rapporterede i 2019 om, at ejeren af raceren dengang fik en bøde i størrelsesordenen 70.000 danske kroner. Og det var endda uden at vide, om vedkommende overhovedet havde kørt for stærkt…

Det havde han eller hun nu nok.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst: