FIA: Menneskelig fejl var skyld i kaotisk Formel 1-finale

Der blev begået en hel række fejl, da sidste sæsons sidste Formel 1-løb blev afviklet i Abu Dhabi.

Fejlene var menneskelige, og de får ikke betydning for resultatet af løbet, som Max Verstappen vandt på sidste omgang, og som gjorde ham til verdensmester.

Det oplyser Det Internationale Motorsportsforbund (FIA) på sin hjemmeside lørdag.

Det dramatiske løb i Abu Dhabi endte med, at Max Verstappen overhalede Lewis Hamilton på sidste omgang og snuppede VM-titlen for næsen af den syvdobbelte verdensmester.

En safety car på de sidste omgange blev meget afgørende.

Fem biler lå mellem Hamilton og Verstappen, og inden løbet blev givet frit med én omgang tilbage, havde de fem biler, som var en omgang bagud, fået lov at overhale Hamilton.

Det betød, at Max Verstappen var helt oppe i nakken af Hamilton med et sæt nye dæk på bilen, og det blev afgørende for, hvor verdensmesterskabet endte.

Ifølge reglerne skulle alle biler, der var en omgang bagud, have fået lov at overhale de to førende biler. Det gjaldt i alt otte biler, men det var altså kun de fem biler imellem Hamilton og Verstappen, der fik lov.

Den beslutning tog løbsdirektør Michael Masi, og det var en af de fejl, som ifølge FIA var menneskelig. Fremover vil den slags beslutninger blive automatiseret, lyder det fra FIA.

FIA slår fast, at Michael Masi handlede i god tro under meget besværlige omstændigheder. Siden løbet i Abu Dhabi har han dog mistet sit job i løbsledelsen.

Det fremgår da også i FIA's rapport, at den pågældende paragraf, som Michael Masi tog sin beslutning ud fra, kan tolkes på flere måder.

Paragraffen er blevet renskrevet, så den ikke længere kan tolkes på flere måder.

Mercedes overvejede efter løbet at protestere over afgørelsen, men valgte at lade være. Blandt andet af den årsag bliver der ikke ændret på resultatet, oplyser FIA.