Fire på stribe: Kevin er flyvende i USA

Den var ikke gået sidste år i Formel 1, men en amerikansk DPi-racer er en noget mere robust bil.

På den legendariske Long Beach-bane syd for Los Angeles skulle Kevin Magnussen og Renger van der Zande vinde for at holde fast i en mesterskabschance med kun et enkelt løb tilbage i kalenderen.

Sejren glippede, men trods en til sidst temmelig ramponeret bil, der var meget tæt på at løbe tør før brændstof, scorede duoen endnu en andenplads og det fjerde podie i træk.

Man må give Magnussen, at han gav vinderchancen et skud med godt brug af sine berømte albuer.

Der har været fart i Chip Ganassis Cadillac #01 hele weekenden. Marginaler og rødt flag kostede chancen for pole-position, så danskeren måtte nøjes med at starte toer ved siden af Felipe Nasr.

Filipe Albuquerque, som for Acura sammen med Ricky Taylor fører IMSA-mesterskabet, forsøgte sig med en overhaling fra start.

Det blev til let gnubben med Magnussens Cadillac, men danskeren stak albuerne godt og grundigt ud og nægtede at give sig.

Efter en række hurtigste omgange leverede Magnussen en fræk overhaling på bybanen, som ellers er snæver og omkranset af mure.

Han udnyttede en langsom GT-bil foran til at smyge sig forbi Felipe Nasrs Cadillac.

- Han har aldrig været her før, så han vidste ikke, at den overhaling var fysisk umulig på det sted, lød det fra IMSA-kommentatorerne,

Føringen holdt dog ikke længe.

De har været tæt på mange gange, men det er kun blevet til en enkelt sejr i år i IMSA til Kevin Magnussen og Renger van der Zande. Foto: Chip Ganassi Racing

Felipe Nasr lagde straks hårdt pres på, og Kevin Magnussen forsvarede sig hårdt, at han var ude at kysse en af murene.

Brasilianeren slap forbi, og Chip Ganassi Cadillac #01 måtte køre hovedparten af sprintløbet med både en beskadiget front og bagende.

Men DPi-bilerne er robuste og gadebanen i Long Beach ikke så aerodynamisk krævende, så Magnussen var i stand til at holde trit med førerbilen og lægge afstand til de øvrige rivaler.

Da han halvvejs igennem løbet efter knap 50 minutter overlod bilen til Renger van der Zande var der kun tre sekunder op til den førende.

Hollænderen holdt positionen uden rigtig at have nogen chance for at udfordre de to brasilianere i front i Cadillac #31.

Sæsonen afsluttes midt i november med 10 timers-løbet Petit Le Mans på Road Atlanta.

Med alle Indycar-holdene til stede i Long Beach er der rig mulighed for Kevin Magnussen til at tale med nogle af dem, som har vist interesse for at tilknytte ham.