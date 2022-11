Firedobbelt mester død - blev kun 35 år

Motorcykelstjernen Keith Farmer er død. Han blev bare 35 år.

Den nordirske motorcykelkører vandt i sin karriere fire britiske mesterskaber i 2011, 2012, 2017 og 2018, samt sejre i Superstock 600 og Superstock 1000.

- Jeg er tom for ord. Vores lillebror forlod os klokken 01.45 i morges med os alle ved sin side. Livet vil aldrig blive det samme igen. Han gjorde os alle så stolte, og han vil blive hårdt savnet, skrev David Farmer, der er storebror til Keith, på sin Facebook-profil torsdag morgen.

Keith Farmer var kendt som en af de bedste motorcykelkørere i Nordirland.

Han trak sig fra motorcykelsporten i 2021 efter en lang karriere, der strak sig over 10 år.

Han begrundede sit stop i sporten med, at han for nylig havde haft to store crashes.

- Jeg har haft et hårdt år, men sådan er racerløb. Jeg har indset, at det er på tide at sige stop. Jeg betragter mig selv som heldig for at have fået disse muligheder og vundet fire britiske titler, lød det fra Keith Farmer dengang.

Han efterlader sig sin hustru, Beverly Joan, og deres to børn.

