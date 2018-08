Flyttedag for 'Schumi': Køber ferieparadis for 250 mio. kr.

Hans kone, Corinna, håber stadig på et mirakel.

Det er snart fem år siden, at den tidligere Formel 1-stjerne Michael Schumacher blev alvorligt kvæstet i en skiulykke og svævede mellem liv og død på hospitalet i franske Grenoble.

Tyskeren overlevede, men kun hans nærmeste kender i dag til hans tilstand. Verden har fulgt med fra sidelinjen, men det har været meget sparsomt med oplysninger om den tyske motorsportslegende.

Nu kan det schweiziske magasin L'Illustré bringe en smule nyt.

Magasinet kan fortælle, at Corinna Schumacher har købt en luksusvilla på Mallorca, og at familien inden længe ankommer til den spanske ferieø.

- Jeg kan bekræfte, at Michael Schumacher bosætter sig i vores samfund, og alt er klar til at byde ham velkommen, siger borgmesteren i Andratx, Katia Rouarch, til L’Illustré.

Forsiden på den seneste udgave af magasinet L'Illustré

Schumachers nye hjem ligger på den sydvestlige del af Mallorca omkring tyve minutters kørsel fra Palma, og det har tidligere tilhørt Real Madrids præsident, Florentino Pérez.

Corinna Schumacher har ifølge L'Illustré betalt 34 mio. euro - ca. 250 mio. kr. - og for de penge har familien blandt andet fået to pools, en kæmpe have, en landingsplads til helikopter og en uovertruffen udsigt ud over Middelhavet.

Det lokale politi skulle også være blevet orienteret om den kommende beboer - og familiens behov for fred. Corinna Schumacher har ikke opgivet håbet om et mirakel.

- Hans kone er klar til at gøre og forsøge alt for sin mand. Hun tror stadig på et mirakel, skiver L'Illustré.

Michael Schumacher med sin kone Corinna. Billedet er fra år 2000. Foto: AFP/Paul Crock

Schumacher-klanen har også et hus i schweiziske Gland, og det fremgår ikke af L’Illustré, hvorvidt opholdet på Mallorca bliver af kortere eller længere varighed.

Michael Schumacher fylder 3. januar 50 år.

