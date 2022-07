Første gang nogensinde: Vesti tager pole i F2

Efter flere slettede omgange for at køre ud over banens grænser, fik Frederik Vesti kørt en tid i banken.

Og hvilken tid det var, for det sikrede ham nemlig sin første pole position i Formel 2.

Den udskældte Jüri Vips, der netop er blevet fyret som reservekører for Red Bull på baggrund af racistiske udtalelser, kørte en tid blot 35 hundrededele af et sekund langsommere end danskeren.

Det var dog Vesti, der fredag kunne kalde sig hurtigste mand, og pole'en var længe ventet, hvilket man også kan fornemme ud fra Formel 2's opsummering af kvalifikationen.

'Frederik Vesti lægger kvalifikationsproblemerne, der har plaget ham siden sæsonens start, i graven, efter han på sikker vis sikrede sig sin første pole position i Formel 2,' skriver de.

Dermed står han nu noteret for både en sejr og en pole position i Formel 2.

Det betyder også, at Vesti starter som nummer ti i sin ART-racer til lørdagens sprintløb, da top ti fra kvalifikationen fredag kører i omvendt rækkefølge lørdag.

